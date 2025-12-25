Рейтинг@Mail.ru
Валиевой нужны терпение и поддержка болельщиков, считает Журова
Фигурное катание
Фигурное катание
 
11:59 25.12.2025 (обновлено: 12:16 25.12.2025)
Валиевой нужны терпение и поддержка болельщиков, считает Журова
Валиевой нужны терпение и поддержка болельщиков, считает Журова - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Валиевой нужны терпение и поддержка болельщиков, считает Журова
Российская фигуристка Камила Валиева может попасть в полосу неудач после возвращения в спорт, и в этой ситуации ей потребуется терпение, а также понимание и... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
фигурное катание
спорт
камила валиева
светлана журова
светлана соколовская
Журова: Валиевой потребуется терпение, понимание и поддержка болельщиков

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Камила Валиева может попасть в полосу неудач после возвращения в спорт, и в этой ситуации ей потребуется терпение, а также понимание и поддержка болельщиков, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Спортсменка готовится под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
"Все зависит только от Камилы. Она уже выросла и стала взрослой спортсменкой. Но дело в том, что молодые девушки выступают много лет, постепенно взрослеют и судьи к ним привыкают. И они привыкают к своим изменениям, в том числе и физиологическим, что они делают лучше, что-то хуже, но это компенсируется другими плюсами. А у Камилы все это сейчас будет происходить резко, ведь выступления в шоу это совсем не соревновательная деятельность. На нее все будут смотреть и ждать чего-то большего, чем, возможно, она может дать на данный момент. Возможно, сразу высоких результатов у нее не будет. Но все ведь хотят видеть их сейчас", - сказала Журова.
"Все эти нюансы Камиле надо осознать и в чем-то потерпеть, понимая, что сразу все может не пойти. Я призываю болельщиков всячески ей помочь и не осуждать, если у нее что-то сразу не получится. Ведь найдутся и такие, кто скажет: "А зачем тогда вернулась, если понимала, что не все возможно?" Надеюсь, что все болельщики отнесутся к Камиле с пониманием. Ведь ее четыре года так психологически ломали, но мы же не знаем, стала ли она после этого еще сильнее как спортсменка. И сейчас ведь никто не будет относиться к ней, как к ребенку и оберегать ее. Ей нужны понимание и любовь болельщиков. И даже если у нее что-то не будет получаться, то надо не обращать на это внимание, а идти дальше", - добавила собеседница агентства.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
