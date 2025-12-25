Валиевой нужны терпение и поддержка болельщиков, считает Журова

«

"Все эти нюансы Камиле надо осознать и в чем-то потерпеть, понимая, что сразу все может не пойти. Я призываю болельщиков всячески ей помочь и не осуждать, если у нее что-то сразу не получится. Ведь найдутся и такие, кто скажет: "А зачем тогда вернулась, если понимала, что не все возможно?" Надеюсь, что все болельщики отнесутся к Камиле с пониманием. Ведь ее четыре года так психологически ломали, но мы же не знаем, стала ли она после этого еще сильнее как спортсменка. И сейчас ведь никто не будет относиться к ней, как к ребенку и оберегать ее. Ей нужны понимание и любовь болельщиков. И даже если у нее что-то не будет получаться, то надо не обращать на это внимание, а идти дальше", - добавила собеседница агентства.