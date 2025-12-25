Рейтинг@Mail.ru
19:46 25.12.2025 (обновлено: 19:52 25.12.2025)
Рукопожатие после матча Высшей лиги по бенди перешло в массовую драку
Рукопожатие после матча Высшей лиги по бенди перешло в массовую драку
спорт, россия, красногорск, динамо-2 (казань)
Спорт, Россия, Красногорск, Динамо-2 (Казань)
Рукопожатие после матча Высшей лиги по бенди перешло в массовую драку

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Хоккеисты московского "Динамо-2" и красногорского "Зоркого" устроили массовую драку во время рукопожатий после матча первенства России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги (второй по силе дивизион).
Встреча прошла 25 декабря в Красногорске и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. После встречи команды традиционно выстроились для рукопожатий.
Конфликт начался после того, как хоккеист "Зоркого" Роман Алешин отказался от рукопожатия с игроком "Динамо-2" Максимом Долгополовым. Хоккеисты начали спор в устной форме, в который вмешался вратарь "Зоркого" Иван Валов, в итоге он начал драку с Долгополовым. Позднее потасовка переросла в массовую и была прекращена арбитрами встречи.
По итогам драки красные карточки получили хоккеисты "Динамо-2" Максим Долгополов и Даниил Пашков, а также игроки "Зоркого" Иван Валов и Роман Алешин.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Задержан участник драки, в которой пострадал тренер гандбольного "Динамо"
20 декабря, 00:47
 
