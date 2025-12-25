https://ria.ru/20251225/khokkey-2064716194.html
Рукопожатие после матча Высшей лиги по бенди перешло в массовую драку
Хоккеисты московского "Динамо-2" и красногорского "Зоркого" устроили массовую драку во время рукопожатий после матча первенства России по хоккею с мячом среди... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
