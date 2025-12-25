Свищев призвал подать в суд на главу FIL из-за отказа во въезде в Латвию

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Руководству Федерации санного спорта России (ФССР) следует подать апелляцию в Международный олимпийский комитет (МОК) и иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию санного спорта (FIL) в связи с недопуском атлетов к участию в этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия), заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.