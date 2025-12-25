Рейтинг@Mail.ru
Свищев призвал подать в суд на главу FIL из-за отказа во въезде в Латвию
10:18 25.12.2025 (обновлено: 11:30 25.12.2025)
Свищев призвал подать в суд на главу FIL из-за отказа во въезде в Латвию
Свищев призвал подать в суд на главу FIL из-за отказа во въезде в Латвию

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Руководству Федерации санного спорта России (ФССР) следует подать апелляцию в Международный олимпийский комитет (МОК) и иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию санного спорта (FIL) в связи с недопуском атлетов к участию в этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия), заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что приняла решение запретить въезд в страну на неопределенный срок 14 российским спортсменам в преддверии этапа Кубка мира по санному спорту, который пройдет в Сигулде 3-4 января. В среду Свищев в разговоре с РИА Новости назвал данный поступок отвратительным и неспортивным, а также возложил вину на возглавляющего FIL латвийца Эйнарса Фогелиса.
«
"Я надеюсь, что наша федерация не оставит это решение латвийской стороны без внимания. Наталия Гарт - молодой, но активный и настойчивый руководитель федерации, который любит и умеет добиваться результатов. Я думаю, что надо обращаться в Международный олимпийский комитет и Спортивный арбитражный суд. Потому что должна же быть какая-то управа на руководителя Международной федерации санного спорта, который занимается беззаконием", - сказал Свищев.
В ноябре FIL допустила шестерых российских саночников до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года.
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Матыцин назвал лучшего российского спортсмена 2025 года
Вчера, 09:08
 
Спорт Дмитрий Свищев Наталия Гарт Федерация санного спорта России (ФССР) Международный олимпийский комитет (МОК) Спортивный арбитражный суд (CAS) Санный спорт
 
