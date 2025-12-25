Рейтинг@Mail.ru
08:33 25.12.2025
Нападающий из Бразилии не хочет переходить в "Зенит", пишут СМИ
Нападающий из Бразилии не хочет переходить в "Зенит", пишут СМИ

Силва: нападающий "Васко да Гама" Райан не хочет выступать в РПЛ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Нападающий бразильского клуба "Васко да Гама" Райан, интерес к которому проявляет петербургский "Зенит", не хочет выступать в чемпионате России по футболу, сообщил журналист Жоэл Силва в соцсети X.
По информации источника, Райан и его представители не хотят перехода ни в российский, ни в португальский, ни в турецкий чемпионаты. Приоритетом для нападающего является выступление в топ-клубах в ведущих европейских лигах.
Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что "Зенит" предложил за Райана 31 млн евро в четыре платежа, а также до 4 млн евро бонусами за выигранные форвардом с "сине-бело-голубыми" титулы. "Васко да Гама" отклонил это предложение и потребовал 50 млн евро. Отмечалось, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) готовит встречное предложение.
Райану 19 лет. В минувшем сезоне бразильской Серии А он провел 34 матча и забил 14 мячей, заняв пятое место в таблице бомбардиров турнира.
"Зенит" предложил 30 миллионов за колумбийца, но получил отказ, пишут СМИ
