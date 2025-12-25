https://ria.ru/20251225/gam-2064504745.html
Нападающий из Бразилии не хочет переходить в "Зенит", пишут СМИ
Нападающий из Бразилии не хочет переходить в "Зенит", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Нападающий из Бразилии не хочет переходить в "Зенит", пишут СМИ
Нападающий бразильского клуба "Васко да Гама" Райан, интерес к которому проявляет петербургский "Зенит", не хочет выступать в чемпионате России по футболу,... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
спорт
трансферы в рпл
зенит
российская премьер-лига (рпл)
васко да гама
Нападающий из Бразилии не хочет переходить в "Зенит", пишут СМИ
Силва: нападающий "Васко да Гама" Райан не хочет выступать в РПЛ