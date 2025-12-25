Валиева может вернуться на прежний уровень, заявила Тарасова

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Камила Валиева после длительной дисквалификации сможет вернуться на прежний высокий уровень, но процесс возвращения будет небыстрым и сложным, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.