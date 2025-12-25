Валиева может вернуться на прежний уровень, заявила Тарасова

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Камила Валиева после длительной дисквалификации сможет вернуться на прежний высокий уровень, но процесс возвращения будет небыстрым и сложным, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря. Спортсменка в настоящее время готовится под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
"Конечно, Камила сможет вернуться на свой прежний высокий уровень. Она же молодая и очень талантливая девочка. Дай бог ей здоровья, чтобы она смогла возвратиться. Ей предстоит большой и трудный путь", - сказала Тарасова.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
