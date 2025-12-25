Рейтинг@Mail.ru
Валиева может вернуться на прежний уровень, заявила Тарасова
14:44 25.12.2025
Валиева может вернуться на прежний уровень, заявила Тарасова
Российская фигуристка Камила Валиева после длительной дисквалификации сможет вернуться на прежний высокий уровень, но процесс возвращения будет небыстрым и... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Валиева может вернуться на прежний уровень, заявила Тарасова

Тарасова: Валиева сможет вернуться на прежний уровень, но предстоит трудный путь

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Камила Валиева после длительной дисквалификации сможет вернуться на прежний высокий уровень, но процесс возвращения будет небыстрым и сложным, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря. Спортсменка в настоящее время готовится под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
"Конечно, Камила сможет вернуться на свой прежний высокий уровень. Она же молодая и очень талантливая девочка. Дай бог ей здоровья, чтобы она смогла возвратиться. Ей предстоит большой и трудный путь", - сказала Тарасова.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
