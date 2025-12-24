Вяльбе призналась, что преклоняется перед Овечкиным

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что считает хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим спортсменом года не только в России, но и во всем мире.

РИА Новости в среду запустило голосование за лучших спортсменов года в России . В нем представлено восемь номинаций: "Спортсмен года", "Спортсменка года", "Тренер года", "Команда года", "Голос года", "Лучший молодой спортсмен года", "Лучшая молодая спортсменка года" и "Босс года".

"Для меня Овечкин не просто спортсмен года нашей страны, а вообще спортсмен года всего мира, - подчеркнула Вяльбе . - Уникальное достижение! Еще и в не самом молодом возрасте. Понимаю, что в хоккей можно играть достаточно долго. Я преклоняюсь перед ним. Понятно, что он очень талантлив, но и держаться столько лет на таком уровне – это очень круто! Думаю, что спортсменка года – Ангелина Мельникова . После отстранения и таких травм вернуться и стать абсолютной чемпионкой мира - тут нужна настоящая сила характера".

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. Мельникова на чемпионате мира - 2025 по спортивной гимнастике завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке.

"Тренером года выбираю Егора Сорина. Молодой специалист. Его спортсмены были самые стабильные в сезоне, выиграли общий зачет Кубка России. Несмотря на то, что он давно в системе сборной, на высшем уровне тренирует не так давно. Можно сказать, что еще начинающий тренер. Очень крутые результаты", - добавила трехкратная олимпийская чемпионка.

В номинации "Команда года" Вяльбе выбрала два варианта – футбольный клуб " Краснодар " и ярославский хоккейный клуб " Локомотив ". "Краснодар" по итогам сезона-2024/25 впервые в истории стал чемпионом Российской премьер-лиги . "Локомотив", в свою очередь, завоевал Кубок открытия, Кубок континента и Кубок Гагарина.

"Лучшие команды – ХК "Локомотив" и "Краснодар", тут все понятно. Даже не обсуждается. Вся страна болела за Галицкого и "Краснодар". Даже я, человек очень далекий от футбола. Выбираю Галицкого и в номинации "Босс года". И точно так же все болели за "Локо", вспоминая ту ужасную трагедию. Они смогли не просто вернуться, а выиграть в итоге Кубок Гагарина", - отметила Вяльбе.