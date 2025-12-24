Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе призналась, что преклоняется перед Овечкиным
Хоккей
Хоккей
 
13:57 24.12.2025 (обновлено: 14:44 24.12.2025)
Вяльбе призналась, что преклоняется перед Овечкиным
Вяльбе призналась, что преклоняется перед Овечкиным
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что считает хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз"...
хоккей
спорт
россия
елена вяльбе
ангелина мельникова
уэйн гретцки
федерация лыжных гонок россии (флгр)
россия
Вяльбе призналась, что преклоняется перед Овечкиным

Вяльбе назвала Овечкина лучшим спортсменом года в России

Елена Вяльбе
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что считает хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина лучшим спортсменом года не только в России, но и во всем мире.
РИА Новости в среду запустило голосование за лучших спортсменов года в России. В нем представлено восемь номинаций: "Спортсмен года", "Спортсменка года", "Тренер года", "Команда года", "Голос года", "Лучший молодой спортсмен года", "Лучшая молодая спортсменка года" и "Босс года".
"Для меня Овечкин не просто спортсмен года нашей страны, а вообще спортсмен года всего мира, - подчеркнула Вяльбе. - Уникальное достижение! Еще и в не самом молодом возрасте. Понимаю, что в хоккей можно играть достаточно долго. Я преклоняюсь перед ним. Понятно, что он очень талантлив, но и держаться столько лет на таком уровне – это очень круто! Думаю, что спортсменка года – Ангелина Мельникова. После отстранения и таких травм вернуться и стать абсолютной чемпионкой мира - тут нужна настоящая сила характера".
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. Мельникова на чемпионате мира - 2025 по спортивной гимнастике завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке.
"Тренером года выбираю Егора Сорина. Молодой специалист. Его спортсмены были самые стабильные в сезоне, выиграли общий зачет Кубка России. Несмотря на то, что он давно в системе сборной, на высшем уровне тренирует не так давно. Можно сказать, что еще начинающий тренер. Очень крутые результаты", - добавила трехкратная олимпийская чемпионка.
В номинации "Команда года" Вяльбе выбрала два варианта – футбольный клуб "Краснодар" и ярославский хоккейный клуб "Локомотив". "Краснодар" по итогам сезона-2024/25 впервые в истории стал чемпионом Российской премьер-лиги. "Локомотив", в свою очередь, завоевал Кубок открытия, Кубок континента и Кубок Гагарина.
"Лучшие команды – ХК "Локомотив" и "Краснодар", тут все понятно. Даже не обсуждается. Вся страна болела за Галицкого и "Краснодар". Даже я, человек очень далекий от футбола. Выбираю Галицкого и в номинации "Босс года". И точно так же все болели за "Локо", вспоминая ту ужасную трагедию. Они смогли не просто вернуться, а выиграть в итоге Кубок Гагарина", - отметила Вяльбе.
"Голос года – Фетисов. Объективный человек и с пониманием процессов, происходящих в спорте", - подытожила глава ФЛГР.
Хоккей, Спорт, Россия, Елена Вяльбе, Ангелина Мельникова, Уэйн Гретцки, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
