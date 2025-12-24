Рейтинг@Mail.ru
Ташуев возглавил "Енисей" - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Футбол
 
12:42 24.12.2025
Ташуев возглавил "Енисей"
Ташуев возглавил "Енисей"
Красноярский "Енисей" назначил на пост главного тренера Сергея Ташуева, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
спорт, сергей ташуев, енисей
Футбол, Спорт, Сергей Ташуев, Енисей
Ташуев возглавил "Енисей"

Футбольный клуб "Енисей" подписал контракт с тренером Ташуевым на полтора года

Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Красноярский "Енисей" назначил на пост главного тренера Сергея Ташуева, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Ранее 9 декабря "Енисей" расторг контракт с главным тренером Андреем Тихоновым по обоюдному согласию сторон.
Ташуеву 66 лет, в мае 2025 года он подал в отставку с поста главного тренера грозненского "Ахмата". Также специалист в разные годы работал в "Краснодаре", "Спартаке" из Нальчика, махачкалинском "Анжи", краснодарской "Кубани", воронежском "Факеле" и других командах.
"Енисей" с 23 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги.
