"Это беспредел": Журова разнесла Латвию за запрет въезда российских атлетов

"Чтобы исключить подобное развитие событий, спортивная федерация при подаче заявки на право проведения соревнований должна прикрепить документ, а правительство этой страны гарантировать, что все спортсмены будут допущены. Чтобы не вышло, что мусульманские страны перестали впускать христиан, к примеру. В этом вопросе главное проявить силу", - добавила она.

"К сожалению, с Латвией это не получится, потому что президент международной федерации — латыш. Конечно, он не пойдет против своих политиков, и это очень страшно и неправильно. Президент международной федерации не должен иметь национальность. Он в первую очередь преследует развитие спорта, честность, справедливость и допуск всех спортсменов к соревнованиям. Он, конечно, должен был надавить на своего министра иностранных дел, чтобы спортсменов допустили. Но они сами приняли такие законы, которые не позволяют это сделать. Это просто беспредел! Подобное неприемлемо!" - заключила собеседница агентства.