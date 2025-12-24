Рейтинг@Mail.ru
14:21 24.12.2025 (обновлено: 14:30 24.12.2025)
"Это беспредел": Журова разнесла Латвию за запрет въезда российских атлетов
спорт, латвия, сигулда, светлана журова, госдума рф, кубок мира по биатлону, санный спорт
Спорт, Латвия, Сигулда, Светлана Журова, Госдума РФ, Кубок мира по биатлону, Санный спорт
"Это беспредел": Журова разнесла Латвию за запрет въезда российских атлетов

Журова: Латвия по беспределу смешивает спорт и политику, не пуская атлетов РФ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с РИА Новости назвала беспределом запрет Латвии на въезд в страну 14 российским спортсменам.
Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что приняла решение запретить въезд в страну на неопределенный срок 14 российским спортсменам. По данным СМИ, решение принято в связи с проведением этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде 3-4 января 2026 года.
Россия находит отклики в МОК благодаря борьбе с политизацией, заявил Песков
18 декабря, 18:47
18 декабря, 18:47
"Если такие прецеденты появляются вновь и вновь, то федерациям необходимо менять регламент. Возможно, олимпийский комитет обяжет их сделать это. Потому что правительство страны может поменяться. Сегодня в политику приходит президент или вице-премьер с одними политическими взглядами, завтра у него мнение кардинально меняется, и теперь эту страну мы любим, а эту - нет", - сказала Журова.
"Чтобы исключить подобное развитие событий, спортивная федерация при подаче заявки на право проведения соревнований должна прикрепить документ, а правительство этой страны гарантировать, что все спортсмены будут допущены. Чтобы не вышло, что мусульманские страны перестали впускать христиан, к примеру. В этом вопросе главное проявить силу", - добавила она.
Журова отметила, что решение министра иностранных дел Латвии является неправильным и неприемлемым.
"К сожалению, с Латвией это не получится, потому что президент международной федерации — латыш. Конечно, он не пойдет против своих политиков, и это очень страшно и неправильно. Президент международной федерации не должен иметь национальность. Он в первую очередь преследует развитие спорта, честность, справедливость и допуск всех спортсменов к соревнованиям. Он, конечно, должен был надавить на своего министра иностранных дел, чтобы спортсменов допустили. Но они сами приняли такие законы, которые не позволяют это сделать. Это просто беспредел! Подобное неприемлемо!" - заключила собеседница агентства.
Тарасову и Роднину не пригласят на Олимпиаду, заявили в ISU
23 декабря, 14:49
23 декабря, 14:49
 
СпортЛатвияСигулдаСветлана ЖуроваГосдума РФКубок мира по биатлонуСанный спорт
 
