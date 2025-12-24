"Это беспредел": Журова разнесла Латвию за запрет въезда российских атлетов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с РИА Новости назвала беспределом запрет Латвии на въезд в страну 14 российским спортсменам.
Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что приняла решение запретить въезд в страну на неопределенный срок 14 российским спортсменам. По данным СМИ, решение принято в связи с проведением этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде 3-4 января 2026 года.
"Если такие прецеденты появляются вновь и вновь, то федерациям необходимо менять регламент. Возможно, олимпийский комитет обяжет их сделать это. Потому что правительство страны может поменяться. Сегодня в политику приходит президент или вице-премьер с одними политическими взглядами, завтра у него мнение кардинально меняется, и теперь эту страну мы любим, а эту - нет", - сказала Журова.
"Чтобы исключить подобное развитие событий, спортивная федерация при подаче заявки на право проведения соревнований должна прикрепить документ, а правительство этой страны гарантировать, что все спортсмены будут допущены. Чтобы не вышло, что мусульманские страны перестали впускать христиан, к примеру. В этом вопросе главное проявить силу", - добавила она.
Журова отметила, что решение министра иностранных дел Латвии является неправильным и неприемлемым.
"К сожалению, с Латвией это не получится, потому что президент международной федерации — латыш. Конечно, он не пойдет против своих политиков, и это очень страшно и неправильно. Президент международной федерации не должен иметь национальность. Он в первую очередь преследует развитие спорта, честность, справедливость и допуск всех спортсменов к соревнованиям. Он, конечно, должен был надавить на своего министра иностранных дел, чтобы спортсменов допустили. Но они сами приняли такие законы, которые не позволяют это сделать. Это просто беспредел! Подобное неприемлемо!" - заключила собеседница агентства.
Тарасову и Роднину не пригласят на Олимпиаду, заявили в ISU
23 декабря, 14:49