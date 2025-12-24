Сихарулидзе предложил создать передачу о судействе

"Очень приятно, что так много людей интересуются фигурным катанием и обсуждают его, даже не разбираясь в нюансах. Хотя иногда просто смешно становится, когда читаешь обсуждение тех или иных программ, тех или иных оценок. В фигурном катании правила постоянно меняются и совершенствуются. Нюансы знают только глубоко вовлеченные в процесс специалисты. Удивительно, что сегодня знатоков правил фигурного катания даже больше, чем знатоков футбольных. На специализированном футбольном телеканале есть программа, в которой разъясняют различные судейские решения в спорных эпизодах. Было бы здорово, если бы и у нас была такая программа и можно было бы растолковать болельщикам, почему тому или иному спортсмену поставили именно такие оценки", - сказал Сихарулидзе РИА Новости.