Сихарулидзе предложил создать передачу о судействе
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:34 24.12.2025
Сихарулидзе предложил создать передачу о судействе
Сихарулидзе предложил создать передачу о судействе
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе предложил создать телевизионную передачу, в которой специалисты могли бы... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
фигурное катание
спорт
антон сихарулидзе
2025
спорт, антон сихарулидзе
Фигурное катание, Спорт, Антон Сихарулидзе
Сихарулидзе предложил создать передачу о судействе

Сихарулидзе предложил создать телепередачу для пояснения судейских решений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнтон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Антон Сихарулидзе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе предложил создать телевизионную передачу, в которой специалисты могли бы объяснить болельщикам, почему фигуристы получили те или иные оценки.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по фигурному катанию. Ряд судейских решений подвергся критике в блогосфере.
"Очень приятно, что так много людей интересуются фигурным катанием и обсуждают его, даже не разбираясь в нюансах. Хотя иногда просто смешно становится, когда читаешь обсуждение тех или иных программ, тех или иных оценок. В фигурном катании правила постоянно меняются и совершенствуются. Нюансы знают только глубоко вовлеченные в процесс специалисты. Удивительно, что сегодня знатоков правил фигурного катания даже больше, чем знатоков футбольных. На специализированном футбольном телеканале есть программа, в которой разъясняют различные судейские решения в спорных эпизодах. Было бы здорово, если бы и у нас была такая программа и можно было бы растолковать болельщикам, почему тому или иному спортсмену поставили именно такие оценки", - сказал Сихарулидзе РИА Новости.
Полностью интервью Сихарулидзе читайте на сайте РИА Новости.
Фигурное катание
 
