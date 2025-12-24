https://ria.ru/20251224/siharulidze-2064378496.html
Сихарулидзе предложил создать передачу о судействе
Сихарулидзе предложил создать передачу о судействе - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Сихарулидзе предложил создать передачу о судействе
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе предложил создать телевизионную передачу, в которой специалисты могли бы... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T15:34:00+03:00
2025-12-24T15:34:00+03:00
2025-12-24T15:34:00+03:00
фигурное катание
спорт
антон сихарулидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990980228_0:110:2951:1770_1920x0_80_0_0_1768a498ad28a912d85b3eaa90c48f6d.jpg
https://ria.ru/20251223/isu-2064097622.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990980228_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_8f60bf428ccec8132497edc605054bc5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, антон сихарулидзе
Фигурное катание, Спорт, Антон Сихарулидзе
Сихарулидзе предложил создать передачу о судействе
Сихарулидзе предложил создать телепередачу для пояснения судейских решений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе предложил создать телевизионную передачу, в которой специалисты могли бы объяснить болельщикам, почему фигуристы получили те или иные оценки.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по фигурному катанию. Ряд судейских решений подвергся критике в блогосфере.
"Очень приятно, что так много людей интересуются фигурным катанием и обсуждают его, даже не разбираясь в нюансах. Хотя иногда просто смешно становится, когда читаешь обсуждение тех или иных программ, тех или иных оценок. В фигурном катании правила постоянно меняются и совершенствуются. Нюансы знают только глубоко вовлеченные в процесс специалисты. Удивительно, что сегодня знатоков правил фигурного катания даже больше, чем знатоков футбольных. На специализированном футбольном телеканале есть программа, в которой разъясняют различные судейские решения в спорных эпизодах. Было бы здорово, если бы и у нас была такая программа и можно было бы растолковать болельщикам, почему тому или иному спортсмену поставили именно такие оценки", - сказал Сихарулидзе РИА Новости.
Полностью интервью Сихарулидзе читайте на сайте РИА Новости.