Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 24.12.2025 (обновлено: 19:25 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/putin-2064451409.html
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 июня разработать и утвердить стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, а также план... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T19:11:00+03:00
2025-12-24T19:25:00+03:00
спорт
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:114:2956:1777_1920x0_80_0_0_036fd7cf4248c13e434792be7bac5c09.jpg
https://ria.ru/20251212/tarpischev-2061583782.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), владимир путин
Спорт, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Владимир Путин
Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины

Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 июня разработать и утвердить стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, а также план мероприятий по ее реализации, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с ФМБА России и при участии заинтересованных комиссий Государственного Совета Российской Федерации и утвердить Стратегию развития спортивной медицины в Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также план мероприятий по ее реализации... Срок – 30 июня 2026 года", - говорится в тексте документа.
Правительство, как уточняется в документе, должно будет предусмотреть в стратегии и плане организацию контроля за осуществлением медико-биологического сопровождения спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, обратив особое внимание на такое сопровождение несовершеннолетних спортсменов. Также правительству поручается предусмотреть организацию медицинского и медико-биологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, участвующих в физкультурных и (или) спортивных мероприятиях, с учетом единых методологических подходов, разрабатываемых ФМБА России.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Тарпищев отметил роль Путина в изменении отношения к российскому спорту
12 декабря, 09:43
 
СпортФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Владимир Путин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала