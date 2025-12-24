Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 июня разработать и утвердить стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, а также план мероприятий по ее реализации, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с ФМБА России и при участии заинтересованных комиссий Государственного Совета Российской Федерации и утвердить Стратегию развития спортивной медицины в Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также план мероприятий по ее реализации... Срок – 30 июня 2026 года", - говорится в тексте документа.
Правительство, как уточняется в документе, должно будет предусмотреть в стратегии и плане организацию контроля за осуществлением медико-биологического сопровождения спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, обратив особое внимание на такое сопровождение несовершеннолетних спортсменов. Также правительству поручается предусмотреть организацию медицинского и медико-биологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, участвующих в физкультурных и (или) спортивных мероприятиях, с учетом единых методологических подходов, разрабатываемых ФМБА России.