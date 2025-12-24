Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины

Правительство, как уточняется в документе, должно будет предусмотреть в стратегии и плане организацию контроля за осуществлением медико-биологического сопровождения спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, обратив особое внимание на такое сопровождение несовершеннолетних спортсменов. Также правительству поручается предусмотреть организацию медицинского и медико-биологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, участвующих в физкультурных и (или) спортивных мероприятиях, с учетом единых методологических подходов, разрабатываемых ФМБА России.