Плющенко заявил, что тратил на Костылеву пять миллионов рублей в год

Фигурное катание
 
14:28 24.12.2025
фигурное катание
евгений плющенко
елена костылева (фигурное катание)
софья федченко
евгений плющенко, елена костылева (фигурное катание), софья федченко
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Елена Костылева (фигурное катание), Софья Федченко
© РИА НовостиЕлена Костылева и Евгений Плющенко
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что на фигуристку Елену Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета его академии.
Ранее Плющенко сообщил РИА Новости, что готов продолжать работу со спортсменкой, но больше не может контактировать с ее мамой из-за ее поведения. Источник РИА Новости сообщил, что Костылева прекратила работу с Плющенко в конце позапрошлой недели. Она планирует тренироваться в группе Софьи Федченко. Костылева - чемпионка России среди юниоров прошлого сезона.
«
"После истории с Костылевой мы задумались: может быть, что-то в академии нужно менять. Недавно беседовал с коллегами, и они тоже спрашивали: "Тебе не надоело?" Чтобы всем было понятно, на фигуристку Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии "Ангелы Плющенко". Фактически из нашего с Яной Рудковской семейного бюджета. И это никто не ценит, все думают, что так и должно быть. Мы можем себе позволить такие затраты. Иногда даже хочется поощрить юных фигуристов подарком, сделать им что-то приятное. Только, скорее всего, после того, что произошло, будем менять подход".
Евгений Плющенко и Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Ужасающая токсичность". Лучшая ученица Плющенко ушла к молодому тренеру
21 декабря, 16:00
 
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕлена Костылева (фигурное катание)Софья Федченко
 
