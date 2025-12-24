Плющенко заявил, что тратил на Костылеву пять миллионов рублей в год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что на фигуристку Елену Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета его академии.
Ранее Плющенко сообщил РИА Новости, что готов продолжать работу со спортсменкой, но больше не может контактировать с ее мамой из-за ее поведения. Источник РИА Новости сообщил, что Костылева прекратила работу с Плющенко в конце позапрошлой недели. Она планирует тренироваться в группе Софьи Федченко. Костылева - чемпионка России среди юниоров прошлого сезона.
"После истории с Костылевой мы задумались: может быть, что-то в академии нужно менять. Недавно беседовал с коллегами, и они тоже спрашивали: "Тебе не надоело?" Чтобы всем было понятно, на фигуристку Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии "Ангелы Плющенко". Фактически из нашего с Яной Рудковской семейного бюджета. И это никто не ценит, все думают, что так и должно быть. Мы можем себе позволить такие затраты. Иногда даже хочется поощрить юных фигуристов подарком, сделать им что-то приятное. Только, скорее всего, после того, что произошло, будем менять подход".
