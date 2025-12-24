Демин набрал 20 очков и помог "Бруклину" обыграть "Филадельфию" в матче НБА

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал победу над "Филадельфией Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 114:106 (27:27, 36:30, 26:20, 25:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Майкл Портер из "Бруклина", который набрал 28 очков. Его одноклубник Николас Клэкстон оформил дабл-дабл (16 очков + 10 подборов). У "Филадельфии" больше всех очков набрал Джоэл Эмбиид (27), Андре Драммонд отличился дабл-даблом (12 очков + 13 подборов).
Разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин набрал 20 очков, сделав два подбора и пять передач за почти 34 минуты на паркете. Россиянин стал вторым игроком команды по результативности.
"Бруклин" (9 побед, 19 поражений) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Филадельфия" (16-12) располагается на пятом месте.
В следующем матче "Бруклин" в ночь на 28 декабря по московскому времени сыграет в гостях с "Миннесотой Тимбервулвз", "Филадельфия" днем ранее на выезде встретится с "Чикаго Буллз".
