Демин набрал 20 очков и помог "Бруклину" обыграть "Филадельфию" в матче НБА
Баскетбол
 
07:39 24.12.2025
Демин набрал 20 очков и помог "Бруклину" обыграть "Филадельфию" в матче НБА
"Бруклин Нетс" одержал победу над "Филадельфией Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
https://ria.ru/20251223/branson-2063976180.html
спорт, майкл портер, николас клэкстон, бруклин нетс, филадельфия севенти сиксерс, джоэл эмбиид, чикаго буллз, егор демин
Баскетбол, Спорт, Майкл Портер, Николас Клэкстон, Бруклин Нетс, Филадельфия Севенти Сиксерс, Джоэл Эмбиид, Чикаго Буллз, Егор Демин
Демин набрал 20 очков и помог "Бруклину" обыграть "Филадельфию" в матче НБА

"Бруклин" благодаря 20 очкам Демина обыграл "Филадельфию" в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал победу над "Филадельфией Севенти Сиксерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
24 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Филадельфия
106 : 114
Бруклин
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 114:106 (27:27, 36:30, 26:20, 25:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Майкл Портер из "Бруклина", который набрал 28 очков. Его одноклубник Николас Клэкстон оформил дабл-дабл (16 очков + 10 подборов). У "Филадельфии" больше всех очков набрал Джоэл Эмбиид (27), Андре Драммонд отличился дабл-даблом (12 очков + 13 подборов).
Разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин набрал 20 очков, сделав два подбора и пять передач за почти 34 минуты на паркете. Россиянин стал вторым игроком команды по результативности.
"Бруклин" (9 побед, 19 поражений) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Филадельфия" (16-12) располагается на пятом месте.
В следующем матче "Бруклин" в ночь на 28 декабря по московскому времени сыграет в гостях с "Миннесотой Тимбервулвз", "Филадельфия" днем ранее на выезде встретится с "Чикаго Буллз".
Джейлен Брансон - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
НБА назвала лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата
23 декабря, 01:22
 
Баскетбол
 
