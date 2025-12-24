Медведев примет участие в выставочном турнире на Australian Open

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Занимающий 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин Даниил Медведев сыграет в выставочном турнире с матчами в формате одного розыгрыша перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2026 года, сообщается на сайте соревнований.
Турнир пройдет 14 января, в нем примут участие 24 любителя, отобравшихся через квалификацию или получивших специальное приглашение, и 24 профессионала, среди которых, помимо Медведева, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер (2-я ракетка мира), канадец Феликс Оже-Альяссим (5), представительница Польши Ига Швёнтек (2), американка Кори Гауфф (3), итальянка Жасмин Паолини (8), японка Наоми Осака (16) и китаянка Чжэн Циньвэнь (24).
Победитель получит миллион австралийских долларов (около 659 тыс долларов США). Приз практически равнозначен сумме, которую заработал каждый теннисист, дошедший до полуфинала Australian Open в 2025 году (почти 725 тыс долларов).
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 12 января по 1 февраля, соревнования в основной сетке стартуют 18 января. Действующими чемпионами открывающего сезон турнира Большого шлема в одиночном разряде являются Синнер и американка Мэдисон Киз.
