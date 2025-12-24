Медведев примет участие в выставочном турнире на Australian Open

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Занимающий 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин Даниил Медведев сыграет в выставочном турнире с матчами в формате одного розыгрыша перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2026 года, сообщается на сайте соревнований.