"Енисей" призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда
Хоккей
 
15:55 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/match-2064386137.html
"Енисей" призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда
"Енисей" призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда
"Енисей" призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда
Лед на площадке в Кирове оказался покрыт трещинами за несколько часов до старта матча чемпионата России по хоккею с мячом между местной "Родиной" и красноярским
хоккей с мячом
Хоккей, Спорт, ХК Енисей, Чемпионат России по хоккею с мячом
"Енисей" призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда

"Енисей" призвал к отмене матча ЧР по хоккею с мячом из-за треснувшего льда

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лед на площадке в Кирове оказался покрыт трещинами за несколько часов до старта матча чемпионата России по хоккею с мячом между местной "Родиной" и красноярским "Енисеем", сообщается в Telegram-канале сибирского клуба.
Встреча запланирована на 18:30 по московскому времени. Согласно данным метеорологических служб, температура в Кирове 24 декабря достигает -17 градусов по Цельсию. При этом "Родина" играет на открытом льду. В Telegram-канале "Енисея" отмечается, что, выйдя на утреннюю тренировку, команда покинула лед во избежание серьезных травм. Уточняется, что три-четыре глубокие трещины проходят через всю ширину поля.
"Я не думаю, что можно что-то сделать. Нет монолита. В любых ситуациях они будут колоться. Нужно решать - переносить или отменять матч!" - заявил главный тренер "Енисея" Виталий Ануфриенко.
"Енисей" с 12 очками занимает восьмое место в таблице чемпионата России, "Родина" (15) идет шестой.
