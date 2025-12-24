https://ria.ru/20251224/match-2064386137.html
"Енисей" призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда
"Енисей" призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Енисей" призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда
Лед на площадке в Кирове оказался покрыт трещинами за несколько часов до старта матча чемпионата России по хоккею с мячом между местной "Родиной" и красноярским РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T15:55:00+03:00
2025-12-24T15:55:00+03:00
2025-12-24T15:55:00+03:00
хоккей
спорт
хк енисей
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111812/44/1118124494_0:75:796:524_1920x0_80_0_0_30c883074810807d243cd51959571c64.jpg
https://ria.ru/20251219/chekkoni-2063411012.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111812/44/1118124494_56:0:796:555_1920x0_80_0_0_42c844a686b4fa35ea2695d24c270281.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хк енисей, чемпионат россии по хоккею с мячом
Хоккей, Спорт, ХК Енисей, Чемпионат России по хоккею с мячом
"Енисей" призвал к отмене матча в Кирове из-за треснувшего льда
"Енисей" призвал к отмене матча ЧР по хоккею с мячом из-за треснувшего льда
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Лед на площадке в Кирове оказался покрыт трещинами за несколько часов до старта матча чемпионата России по хоккею с мячом между местной "Родиной" и красноярским "Енисеем", сообщается
в Telegram-канале сибирского клуба.
Встреча запланирована на 18:30 по московскому времени. Согласно данным метеорологических служб, температура в Кирове 24 декабря достигает -17 градусов по Цельсию. При этом "Родина" играет на открытом льду. В Telegram-канале "Енисея" отмечается, что, выйдя на утреннюю тренировку, команда покинула лед во избежание серьезных травм. Уточняется, что три-четыре глубокие трещины проходят через всю ширину поля.
"Я не думаю, что можно что-то сделать. Нет монолита. В любых ситуациях они будут колоться. Нужно решать - переносить или отменять матч!" - заявил главный тренер "Енисея" Виталий Ануфриенко.
"Енисей" с 12 очками занимает восьмое место в таблице чемпионата России
, "Родина" (15) идет шестой.