Рейтинг@Mail.ru
World Aquatics назвала Мальцева лучшим синхронистом года - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/maltsev-2064453734.html
World Aquatics назвала Мальцева лучшим синхронистом года
World Aquatics назвала Мальцева лучшим синхронистом года - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
World Aquatics назвала Мальцева лучшим синхронистом года
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года, сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T19:27:00+03:00
2025-12-24T19:27:00+03:00
спорт
александр мальцев
майя гурбанбердиева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779078124_507:0:3065:1439_1920x0_80_0_0_6180ee700cd7894e68feea271fbc8be6.jpg
https://ria.ru/20251109/maltseva-2053832241.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779078124_530:0:2703:1630_1920x0_80_0_0_817e44c5bc4d69fed7eb48360b076d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр мальцев, майя гурбанбердиева
Спорт, Александр Мальцев, Майя Гурбанбердиева
World Aquatics назвала Мальцева лучшим синхронистом года

Россиянин Мальцев стал лучшим синхронистом 2025 года по версии World Aquatics

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШоу по синхронному плаванию "Отражение звезд"
Шоу по синхронному плаванию Отражение звезд - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) признала россиянина Александра Мальцева лучшим синхронистом 2025 года, сообщается в аккаунте организации в соцсети Х.
На чемпионате мира 2025 года, который прошел в Сингапуре, Мальцев завоевал три золотые и одну серебряную медаль.
Россиянин победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой - в технической программе микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым в паре с Олесей Платоновой.
Александр Мальцев - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Федерация водных видов назвала лучших спортсменов года
9 ноября, 22:02
 
СпортАлександр МальцевМайя Гурбанбердиева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала