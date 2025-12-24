Демченко назвал политической игрой Латвии запрет въезда для россиян

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Запрет на въезд в Латвию 14 российским атлетам не имеет отношения к спорту и является проявлением определенной политической игры со стороны руководства страны, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России по санному спорту, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.