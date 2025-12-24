Рейтинг@Mail.ru
19:25 24.12.2025
Демченко назвал политической игрой Латвии запрет въезда для россиян
санный спорт , альберт демченко, международная федерация санного спорта (fil)
Санный спорт , Альберт Демченко, Международная федерация санного спорта (FIL)
Демченко назвал политической игрой Латвии запрет въезда для россиян

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Запрет на въезд в Латвию 14 российским атлетам не имеет отношения к спорту и является проявлением определенной политической игры со стороны руководства страны, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России по санному спорту, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.
Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что приняла решение запретить въезд в страну на неопределенный срок 14 российским спортсменам. По данным СМИ, решение принято в связи с проведением этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде 3-4 января 2026 года. Международную федерацию санного спорта (FIL) возглавляет латвиец Эйнарс Фогелис.
"Не думаю, что Международная федерация санного спорта имеет какое-то влияние на МИД Латвии. Сложно сказать, чего они хотят добиться этим решением. Если другим россиянам не дают визы, значит, это какая-то политическая игра со стороны непосредственно Латвии. Вопрос не к спорту, вопрос к стране. Я считаю, что это политический момент и к спорту он не относится никаким образом", - сказал Демченко.
"Между нами холод": глава Федерации санного спорта — об отношениях с FIL
31 января 2024, 16:28
 
Санный спортАльберт ДемченкоМеждународная федерация санного спорта (FIL)
 
Заголовок открываемого материала