Рейтинг@Mail.ru
Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам перед соревнованиями - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 24.12.2025 (обновлено: 10:56 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/latviya-2064261209.html
Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам перед соревнованиями
Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам перед соревнованиями - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам перед соревнованиями
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о внесении 14 российских спортсменов в список лиц, нежелательных для въезда в страну. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T10:36:00+03:00
2025-12-24T10:56:00+03:00
спорт
латвия
санный спорт
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
международная федерация санного спорта (fil)
международный олимпийский комитет (мок)
сигулда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915340657_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b3ef984fff6871d1ca945fdc7f9362e.jpg
https://ria.ru/20251212/sport-2061720498.html
латвия
сигулда
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915340657_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55bd2ce42c2fcb097f4698445e17f745.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, латвия, санный спорт , михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), международная федерация санного спорта (fil), международный олимпийский комитет (мок), сигулда
Спорт, Латвия, Санный спорт , Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Международная федерация санного спорта (FIL), Международный олимпийский комитет (МОК), Сигулда
Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам перед соревнованиями

Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам в преддверии соревнований

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСпортсмен на Кубке мира по санному спорту
Спортсмен на Кубке мира по санному спорту - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о внесении 14 российских спортсменов в список лиц, нежелательных для въезда в страну.
По данным портала Delfi, решение принято в связи с проведением этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде 3-4 января 2026 года.
«
"Я приняла решение включить 14 граждан Российской Федерации в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики. Запрет на въезд установлен на неопределенный срок", - написала Браже в соцсети X.
Глава МИД Латвии отметила, что решение о запрете на въезд для 14 российских спортсменов было принято в соответствии со второй частью 61-й статьи Иммиграционного закона, согласно которой министр иностранных дел принимает решение о включении людей в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования на территории Индонезии после скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля в преддверии чемпионата мира. Позднее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев после недопуска российских спортсменов до чемпионата Европы по плаванию на короткой воде со стороны Польши заявил, что ОКР направит ноту Ковентри с требованием принять меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Васильев призвал на конгрессе МОК поставить точку в давлении на спорт
12 декабря, 17:21
 
СпортЛатвияСанный спортМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Международная федерация санного спорта (FIL)Международный олимпийский комитет (МОК)Сигулда
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала