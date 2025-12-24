Латвия запретила въезд 14 российским спортсменам перед соревнованиями

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о внесении 14 российских спортсменов в список лиц, нежелательных для въезда в страну.
По данным портала Delfi, решение принято в связи с проведением этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде 3-4 января 2026 года.
«
"Я приняла решение включить 14 граждан Российской Федерации в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики. Запрет на въезд установлен на неопределенный срок", - написала Браже в соцсети X.
Глава МИД Латвии отметила, что решение о запрете на въезд для 14 российских спортсменов было принято в соответствии со второй частью 61-й статьи Иммиграционного закона, согласно которой министр иностранных дел принимает решение о включении людей в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования на территории Индонезии после скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля в преддверии чемпионата мира. Позднее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев после недопуска российских спортсменов до чемпионата Европы по плаванию на короткой воде со стороны Польши заявил, что ОКР направит ноту Ковентри с требованием принять меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.