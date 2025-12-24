Рейтинг@Mail.ru
Колесников рассказал, что не сожалеет о пропуске ЧЕ в Польше - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/kolesnikov-2064334134.html
Колесников рассказал, что не сожалеет о пропуске ЧЕ в Польше
Колесников рассказал, что не сожалеет о пропуске ЧЕ в Польше - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Колесников рассказал, что не сожалеет о пропуске ЧЕ в Польше
Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что не сожалеет о пропуске чемпионата Европы в Польше, но шансы на золотые медали... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T13:50:00+03:00
2025-12-24T13:50:00+03:00
спорт
польша
люблин
климент колесников
чемпионат европы по плаванию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036589690_427:777:2687:2048_1920x0_80_0_0_9b8041d509d8b6417d6b31518f97c695.jpg
https://ria.ru/20250821/plavanie-2036592329.html
польша
люблин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036589690_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_028df1ab007ba4e3ab38f96bd6cd30f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, польша, люблин, климент колесников, чемпионат европы по плаванию
Спорт, Польша, Люблин, Климент Колесников, Чемпионат Европы по плаванию
Колесников рассказал, что не сожалеет о пропуске ЧЕ в Польше

Колесников: не сожалею о пропуске ЧЕ в Польше, но первые места были реальны

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПловец Климент Колесников
Пловец Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пловец Климент Колесников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что не сожалеет о пропуске чемпионата Европы в Польше, но шансы на золотые медали там были реальны.
Россияне не выступили на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Люблине (Польша), который прошел в начале декабря, из-за визовых ограничений.
"Нет, сожалений нет. Хотя понимание, конечно, есть: если бы мы туда поехали, вполне могли бы спокойно бороться за первые места. Но чемпионат проходил раньше, и форма у нас тогда была бы другой", - сказал Колесников.
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Нашим брендам мы не нужны": Колесников – о злости, деньгах и оптимизме
21 августа, 12:00
 
СпортПольшаЛюблинКлимент КолесниковЧемпионат Европы по плаванию
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала