Колесников рассказал, что не сожалеет о пропуске ЧЕ в Польше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что не сожалеет о пропуске чемпионата Европы в Польше, но шансы на золотые медали там были реальны.