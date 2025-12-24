Тони Хоук появился в образе русского танцора в балете "Щелкунчик" в США

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Американский скейтбордист Тони Хоук принял участие в постановке балета "Щелкунчик" Петра Чайковского в США, появившись на сцене театра в Сан-Диего (штат Калифорния) в образе русского танцора.
Хоук выступил в двух актах. В начальном номере балета 57-летний американец проехал по сцене на скейтборде в образе уличного панка. Во втором акте Хоук появился в образе русского танцора - в меховой шапке, традиционной тунике с поясом и мешковатых красных штанах - и вместе со скейтбордисткой Кейтлин Уэст выполнил элементы катания с использованием установленного на сцене квотерпайпа на фоне артистов, исполнявших танец трепак. Публика приняла Хоука и Уэст аплодисментами.
"Я рассказал об этом (идее выступить - ред.) дочери, и она сразу сказала: "Ты должен это сделать, это звучит смешно и забавно", а я ответил: "Ну, тогда ты должна пойти и посмотреть на меня", - сказал Хоук в интервью Fox 5.