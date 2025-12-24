В Кирове состоится матч по хоккею с мячом, несмотря на треснувший лед

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Инспекторы и главный судья приняли решение не переносить матч чемпионата России по хоккею с мячом в Кирове между местной "Родиной" и красноярским "Енисеем", несмотря на треснувший лед, сообщается в Telegram-канале хозяев.
Встреча запланирована на 18:30 по московскому времени. Ранее в Telegram-канале "Енисея" сообщалось, что команда, выйдя на утреннюю тренировку, покинула лед во избежание серьезных травм. Отмечалось, что три-четыре глубокие трещины проходят через всю ширину поля. По данным метеорологических служб, температура в Кирове 24 декабря достигает -17 градусов по Цельсию. При этом "Родина" проводит домашние матчи на открытом льду. Главный тренер красноярцев Виталий Ануфриенко выразил сомнения в возможности улучшить состояние льда и призвал перенести или отменить встречу.
"С виду вроде неплохо. Надо на коньках выйти, лед же потом колется. 22 человека одновременно будут играть. После раскатки будет видно", - приводятся слова нападающего "Енисея" Сергея Ломанова в Telegram-канале клуба.
"Енисей" с 12 очками занимает восьмое место в таблице чемпионата России, "Родина" (15) идет шестой.
