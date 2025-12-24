Рейтинг@Mail.ru
В Кирове состоится матч по хоккею с мячом, несмотря на треснувший лед - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064423360.html
В Кирове состоится матч по хоккею с мячом, несмотря на треснувший лед
В Кирове состоится матч по хоккею с мячом, несмотря на треснувший лед - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
В Кирове состоится матч по хоккею с мячом, несмотря на треснувший лед
Инспекторы и главный судья приняли решение не переносить матч чемпионата России по хоккею с мячом в Кирове между местной "Родиной" и красноярским "Енисеем",... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T17:36:00+03:00
2025-12-24T17:36:00+03:00
спорт
киров
россия
хоккей с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_0:100:1312:838_1920x0_80_0_0_a43471d2e820d3591d4fdc5d96e13c1e.jpg
https://ria.ru/20251212/skrynnik-2061547585.html
киров
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602205705_195:0:1312:838_1920x0_80_0_0_25aa7eae05dd5fcfa930065f3b62c8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, киров, россия, хоккей с мячом
Спорт, Киров, Россия, Хоккей с мячом
В Кирове состоится матч по хоккею с мячом, несмотря на треснувший лед

Матч "Родины" и "Енисея" состоится, несмотря на треснувший из-за морозов лед

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Инспекторы и главный судья приняли решение не переносить матч чемпионата России по хоккею с мячом в Кирове между местной "Родиной" и красноярским "Енисеем", несмотря на треснувший лед, сообщается в Telegram-канале хозяев.
Встреча запланирована на 18:30 по московскому времени. Ранее в Telegram-канале "Енисея" сообщалось, что команда, выйдя на утреннюю тренировку, покинула лед во избежание серьезных травм. Отмечалось, что три-четыре глубокие трещины проходят через всю ширину поля. По данным метеорологических служб, температура в Кирове 24 декабря достигает -17 градусов по Цельсию. При этом "Родина" проводит домашние матчи на открытом льду. Главный тренер красноярцев Виталий Ануфриенко выразил сомнения в возможности улучшить состояние льда и призвал перенести или отменить встречу.
"С виду вроде неплохо. Надо на коньках выйти, лед же потом колется. 22 человека одновременно будут играть. После раскатки будет видно", - приводятся слова нападающего "Енисея" Сергея Ломанова в Telegram-канале клуба.
"Енисей" с 12 очками занимает восьмое место в таблице чемпионата России, "Родина" (15) идет шестой.
Игрок клуба Байкал-Энергия - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Матчи чемпионата России по бенди начнутся с минуты молчания
12 декабря, 01:54
 
СпортКировРоссияХоккей с мячом
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала