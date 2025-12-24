https://ria.ru/20251224/isu-2064386893.html
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов 13 января, сообщил источник
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов 13 января, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов 13 января, сообщил источник
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям на ближайшем заседании, которое пройдет 13 января, РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T15:59:00+03:00
2025-12-24T15:59:00+03:00
2025-12-24T16:08:00+03:00
фигурное катание
спорт
антон сихарулидзе
международный союз конькобежцев (isu)
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053534364_0:112:3124:1869_1920x0_80_0_0_d097362be08948532c0d85d26bdb355c.jpg
https://ria.ru/20251224/sikharulidze-2064348136.html
https://ria.ru/20251223/isu-2064097622.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053534364_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_e5af8a7ad95d32f5a11fe95b9fb66fec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, антон сихарулидзе, международный союз конькобежцев (isu), федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
Фигурное катание, Спорт, Антон Сихарулидзе, Международный союз конькобежцев (ISU), Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов 13 января, сообщил источник
ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям 13 января
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости, Влад Жуков. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям на ближайшем заседании, которое пройдет 13 января, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
"Ближайшее заседание состоится 13 января в онлайн-формате, - сообщил один из собеседников агентства. - Повестка на данный момент еще не сформирована официально, но кулуарно уже было сообщено, что вопрос допуска россиян на нем будет обсуждаться. Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, однако взрослые спортсмены тоже "находятся в очереди".
Отмечается, что в случае положительного решения российские юниоры смогут участвовать в соревнованиях со следующего сезона. Допуск к оставшейся части текущего соревновательного года осложнен "логистическими проблемами".
Ранее РИА Новости сообщили, что российские и белорусские фигуристы могут быть допущены к стартам со следующего сезона. При этом допуск юниоров, как предполагалось, должен был проходить в облегченном формате. Также президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе
сообщил в интервью РИА Новости, что федерация направила в ISU письмо, в котором выразила готовность участвовать в международных соревнованиях "с завтрашнего дня".