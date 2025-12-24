Рейтинг@Mail.ru
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов 13 января, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:59 24.12.2025 (обновлено: 16:08 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/isu-2064386893.html
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов 13 января, сообщил источник
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов 13 января, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов 13 января, сообщил источник
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям на ближайшем заседании, которое пройдет 13 января, РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T15:59:00+03:00
2025-12-24T16:08:00+03:00
фигурное катание
спорт
антон сихарулидзе
международный союз конькобежцев (isu)
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053534364_0:112:3124:1869_1920x0_80_0_0_d097362be08948532c0d85d26bdb355c.jpg
https://ria.ru/20251224/sikharulidze-2064348136.html
https://ria.ru/20251223/isu-2064097622.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053534364_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_e5af8a7ad95d32f5a11fe95b9fb66fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, антон сихарулидзе, международный союз конькобежцев (isu), федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
Фигурное катание, Спорт, Антон Сихарулидзе, Международный союз конькобежцев (ISU), Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов 13 января, сообщил источник

ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям 13 января

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости, Влад Жуков. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к соревнованиям на ближайшем заседании, которое пройдет 13 января, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
"Ближайшее заседание состоится 13 января в онлайн-формате, - сообщил один из собеседников агентства. - Повестка на данный момент еще не сформирована официально, но кулуарно уже было сообщено, что вопрос допуска россиян на нем будет обсуждаться. Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, однако взрослые спортсмены тоже "находятся в очереди".
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Сихарулидзе ответил на претензии к оценкам Петросян и Гуменника на ЧР
Вчера, 14:41
Отмечается, что в случае положительного решения российские юниоры смогут участвовать в соревнованиях со следующего сезона. Допуск к оставшейся части текущего соревновательного года осложнен "логистическими проблемами".
Ранее РИА Новости сообщили, что российские и белорусские фигуристы могут быть допущены к стартам со следующего сезона. При этом допуск юниоров, как предполагалось, должен был проходить в облегченном формате. Также президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сообщил в интервью РИА Новости, что федерация направила в ISU письмо, в котором выразила готовность участвовать в международных соревнованиях "с завтрашнего дня".
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Тарасову и Роднину не пригласят на Олимпиаду, заявили в ISU
23 декабря, 14:49
 
Фигурное катаниеСпортАнтон СихарулидзеМеждународный союз конькобежцев (ISU)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала