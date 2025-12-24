Хоккеист "Авангарда" Гуляев получил перелом лицевой кости

https://ria.ru/20251224/gulyaev-2064452156.html
Защитник омского "Авангарда" Михаил Гуляев получил перелом лицевой кости, сообщил главный тренер хоккейного клуба Ги Буше. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Защитник "Авангарда" Михаил Гуляев получил перелом лицевой кости