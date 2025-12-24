Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Авангарда" Гуляев получил перелом лицевой кости
Хоккей
 
19:16 24.12.2025
Хоккеист "Авангарда" Гуляев получил перелом лицевой кости
Хоккеист "Авангарда" Гуляев получил перелом лицевой кости
Защитник омского "Авангарда" Михаил Гуляев получил перелом лицевой кости, сообщил главный тренер хоккейного клуба Ги Буше. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025
Хоккей, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккеист "Авангарда" Гуляев получил перелом лицевой кости

Защитник "Авангарда" Михаил Гуляев получил перелом лицевой кости

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Защитник омского "Авангарда" Михаил Гуляев получил перелом лицевой кости, сообщил главный тренер хоккейного клуба Ги Буше.
"У Гуляева перелом лицевой кости, поэтому еще некоторое время он будет восстанавливаться", - приводит слова Буше Telegram-канал команды.
Гуляеву 20 лет. В текущем сезоне он сыграл за "Авангард" 33 матча и набрал 3 (1 гол + 2 передачи) очка. Его клуб идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко за 36 матчей.
