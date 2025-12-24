https://ria.ru/20251224/galljamy-2064402147.html
Сихарулидзе дал совет Галлямову после скандального поведения на ЧР
Сихарулидзе дал совет Галлямову после скандального поведения на ЧР - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Сихарулидзе дал совет Галлямову после скандального поведения на ЧР
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Галлямов, когда утихнет его огорчение из-за результата на чемпионате России по фигурному катанию, остынет... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Сихарулидзе дал совет Галлямову после скандального поведения на ЧР
Сихарулидзе посоветовал Галлямову вести себя по-мужски после скандала на ЧР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Галлямов, когда утихнет его огорчение из-за результата на чемпионате России по фигурному катанию, остынет и будет вести себя по-мужски, считает президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Галлямов и его партнерша Анастасия Мишина заняли второе место в парном катании на чемпионате России, состоявшемся на прошлой неделе. Фигурист открыто выразил недовольство этим результатом посредством публикаций в своем Telegram-канале и поведения после турнира. В частности, Галлямов убрал серебряную медаль в карман сразу после церемонии награждения. Также фигурист пригрозил опубликовать данные позвонившей ему журналистки, заявив, что она это сделала слишком рано утром.
"Реакция Александра Галлямова на второе место на чемпионате России для меня была удивительной. Ведь Александр - великолепный спортсмен, достойно выступавший на протяжении многих лет. Думаю, что, поостыв, он задумается о своих словах и будет вести себя по-мужски. Дал бы ему такой совет даже не в качестве президента федерации, а именно как опытный человек, в карьере которого были не только победы, но и поражения. Конечно, о фигурном катании сегодня говорят, и далеко не всегда именно то, что хотелось бы слышать. Это обратная сторона популярности", - сказал Сихарулидзе РИА Новости.