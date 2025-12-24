Сихарулидзе дал совет Галлямову после скандального поведения на ЧР

«

"Реакция Александра Галлямова на второе место на чемпионате России для меня была удивительной. Ведь Александр - великолепный спортсмен, достойно выступавший на протяжении многих лет. Думаю, что, поостыв, он задумается о своих словах и будет вести себя по-мужски. Дал бы ему такой совет даже не в качестве президента федерации, а именно как опытный человек, в карьере которого были не только победы, но и поражения. Конечно, о фигурном катании сегодня говорят, и далеко не всегда именно то, что хотелось бы слышать. Это обратная сторона популярности", - сказал Сихарулидзе РИА Новости.