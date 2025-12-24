В Бурунди футболист умер во время матча из-за монеты во рту, сообщают СМИ

Инцидент произошел 20 декабря во время матча второго дивизиона чемпионата страны против клуба "Амасипири". По ходу игры Герик внезапно упал, после чего на поле выбежала медицинская бригада.

Сообщается, что футболист умер во время транспортировки в больницу. По словам свидетелей, причиной смерти стала монета, которую игрок держал во рту во время матча и проглотил.