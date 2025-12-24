https://ria.ru/20251224/futbol-2064479552.html
В Бурунди футболист умер во время матча из-за монеты во рту, сообщают СМИ
В Бурунди футболист умер во время матча из-за монеты во рту, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
В Бурунди футболист умер во время матча из-за монеты во рту, сообщают СМИ
Футболист клуба второго дивизиона чемпионата Бурунди "Гепье дю Лак" Игиранеза Айме Герик умер во время матча, подавившись монетой, сообщает Sport News Africa. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T23:49:00+03:00
2025-12-24T23:49:00+03:00
2025-12-24T23:58:00+03:00
футбол
бурунди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18c34d8a73a75ae00b813b23118ace01.jpg
бурунди
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041239429_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8d1527cd0067500c206c049107287e22.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бурунди
В Бурунди футболист умер во время матча из-за монеты во рту, сообщают СМИ
Футболист Герик умер во время матча второго дивизиона чемпионата Бурунди
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Футболист клуба второго дивизиона чемпионата Бурунди "Гепье дю Лак" Игиранеза Айме Герик умер во время матча, подавившись монетой, сообщает Sport News Africa
.
Инцидент произошел 20 декабря во время матча второго дивизиона чемпионата страны против клуба "Амасипири". По ходу игры Герик внезапно упал, после чего на поле выбежала медицинская бригада.
Сообщается, что футболист умер во время транспортировки в больницу. По словам свидетелей, причиной смерти стала монета, которую игрок держал во рту во время матча и проглотил.
По информации издания, данная монета, вероятно, является амулетом, который используется в местном колдовстве. Отмечается, что практика обращения к местным знахарям и колдунам для определения исхода футбольных матчей очень распространена в Бурунди
.