Погиб экс-футболист юношеской сборной Германии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший защитник юношеской сборной Германии Себастьян Хертнер погиб в возрасте 34 лет, сообщается на официальном сайте "Штутгарта", воспитанником которого являлся футболист.
«
"Наши соболезнования его семье и близким. "Штутгарт" будет хранить добрую память о Себастьяне Хертнере", - говорится в клубном заявлении.
Как сообщает Bild, Хертнер погиб в воскресенье в результате несчастного случая в горнолыжном районе на севере Черногории. Футболист сорвался с кресельного подъемника и упал с высоты 70 метров. Инцидент произошел на глазах жены спортсмена.
Хертнер выступал за юношескую сборную Германии (футболисты не старше 19 лет) в 2009 году. В числе его партнеров был будущий чемпион мира 2014 года Кристоф Крамер. Последним клубом в карьере Хертнера был "ЭТСВ Гамбург" из пятого по силе немецкого дивизиона.