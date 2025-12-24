Рейтинг@Mail.ru
Погиб экс-футболист юношеской сборной Германии
Футбол
 
02:24 24.12.2025 (обновлено: 05:58 24.12.2025)
Погиб экс-футболист юношеской сборной Германии
Погиб экс-футболист юношеской сборной Германии - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Погиб экс-футболист юношеской сборной Германии
Бывший защитник юношеской сборной Германии Себастьян Хертнер погиб в возрасте 34 лет, сообщается на официальном сайте "Штутгарта", воспитанником которого... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
спорт, кристоф крамер, штутгарт, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Кристоф Крамер, Штутгарт, Вокруг спорта
Погиб экс-футболист юношеской сборной Германии

Экс-футболист юношеской сборной Германии Хертнер погиб в возрасте 34 лет

© Изображение от freepikФутбольный стадион
Футбольный стадион - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Изображение от freepik
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший защитник юношеской сборной Германии Себастьян Хертнер погиб в возрасте 34 лет, сообщается на официальном сайте "Штутгарта", воспитанником которого являлся футболист.
"Наши соболезнования его семье и близким. "Штутгарт" будет хранить добрую память о Себастьяне Хертнере", - говорится в клубном заявлении.
Как сообщает Bild, Хертнер погиб в воскресенье в результате несчастного случая в горнолыжном районе на севере Черногории. Футболист сорвался с кресельного подъемника и упал с высоты 70 метров. Инцидент произошел на глазах жены спортсмена.
Хертнер выступал за юношескую сборную Германии (футболисты не старше 19 лет) в 2009 году. В числе его партнеров был будущий чемпион мира 2014 года Кристоф Крамер. Последним клубом в карьере Хертнера был "ЭТСВ Гамбург" из пятого по силе немецкого дивизиона.
 
ФутболСпортКристоф КрамерШтутгартВокруг спорта
 
