https://ria.ru/20251224/futbol-2064213087.html
Бразильский клуб потребовал от "Зенита" 50 миллионов за 19-летнего игрока
Бразильский клуб потребовал от "Зенита" 50 миллионов за 19-летнего игрока - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Бразильский клуб потребовал от "Зенита" 50 миллионов за 19-летнего игрока
Бразильский футбольный клуб "Васко да Гама" отклонил предложение петербургского "Зенита" по приобретению нападающего Райана, сообщил журналист Вене Касагранде в РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T01:54:00+03:00
2025-12-24T01:54:00+03:00
2025-12-24T02:09:00+03:00
футбол
спорт
васко да гама
зенит
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018870729_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_993c1d23d08f971c79a996466fcf73c2.jpg
https://ria.ru/20251221/zherson-2063656903.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018870729_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_42f17b54f88f9169d424e50e6484aa88.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, васко да гама, зенит, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Васко да Гама, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Бразильский клуб потребовал от "Зенита" 50 миллионов за 19-летнего игрока
"Васко да Гама" потребовал от "Зенита" 50 миллионов евро за 19-летнего Райана