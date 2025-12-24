Рейтинг@Mail.ru
Бразильский клуб потребовал от "Зенита" 50 миллионов за 19-летнего игрока
Футбол
 
01:54 24.12.2025 (обновлено: 02:09 24.12.2025)
Бразильский клуб потребовал от "Зенита" 50 миллионов за 19-летнего игрока
Бразильский клуб потребовал от "Зенита" 50 миллионов за 19-летнего игрока - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Бразильский клуб потребовал от "Зенита" 50 миллионов за 19-летнего игрока
Бразильский футбольный клуб "Васко да Гама" отклонил предложение петербургского "Зенита" по приобретению нападающего Райана, сообщил журналист Вене Касагранде в РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Дарья Буймова
Бразильский клуб потребовал от "Зенита" 50 миллионов за 19-летнего игрока

"Васко да Гама" потребовал от "Зенита" 50 миллионов евро за 19-летнего Райана

Футболисты "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Васко да Гама" отклонил предложение петербургского "Зенита" по приобретению нападающего Райана, сообщил журналист Вене Касагранде в соцсети X.
По информации источника, "Зенит" предложил за форварда 31 млн евро в четыре платежа, а также до 4 млн евро бонусами за выигранные Райаном с "сине-бело-голубыми" титулы. "Васко да Гама" отклонил это предложение и потребовал 50 млн евро. Отмечается, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) готовит встречное предложение.
Райану 19 лет. В минувшем сезоне бразильской Серии А он провел 34 матча и забил 14 мячей, заняв пятое место в таблице бомбардиров турнира.
Жерсон - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Зенит" просит €40 млн за Жерсона, пишут СМИ
21 декабря, 16:15
 
Футбол
 
