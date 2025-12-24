Треть россиян выступает за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Треть россиян считает допустимое количество иностранных футболистов в заявке клубов чрезмерным или выступает против легионеров в чемпионате России в целом, следует из результата опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно опросу, 36% россиян выступает против большого количества легионеров или вовсе против их наличия в заявке футбольных команд. Отмечается, что обратной точки зрения придерживаются 29% опрошенных, еще 35% голосовавших безразличны к вопросу количества легионеров в чемпионате России. При этом 57% участников опроса считают несправедливым превышение зарплат иностранных футболистов по отношению к зарплатам российских игроков.