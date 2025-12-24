Рейтинг@Mail.ru
FIS выдала нейтральный статус еще пяти российским спортсменкам
24.12.2025
FIS выдала нейтральный статус еще пяти российским спортсменкам
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще пятерым... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025
спорт, лана прусакова, екатерина ткаченко, анастасия таталина, спортивный арбитражный суд (cas), прыжки на лыжах с трамплина
Спорт, Лана Прусакова, Екатерина Ткаченко, Анастасия Таталина, Спортивный арбитражный суд (CAS), Прыжки на лыжах с трамплина
FIS выдала нейтральный статус еще пяти российским спортсменкам

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще пятерым российским спортсменам, сообщается на сайте организации.
Нейтральный статус получили фристайлистки Дарья Мельчакова, Лана Прусакова, Полина Рябова, Наталья Шерина и горнолыжница Екатерина Ткаченко. Также на международные соревнования допущены еще три представителя вспомогательного персонала спортсменов.
Ранее FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, фристайлистки Анастасии Таталиной, двоеборца Артема Галунина, сноубордистки Марии Травиничевой, горнолыжников Юлии Плешковой, Александра Андриенко, Семена Ефимова, Ивана Кузнецова, а также прыгунов на лыжах с трамплина Михаила Назарова и Данила Садреева.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Норвежский журналист рассказал, как Коростелева и Непряеву приняли на КМ
22 декабря, 12:47
 
Спорт Лана Прусакова Екатерина Ткаченко Анастасия Таталина Спортивный арбитражный суд (CAS) Прыжки на лыжах с трамплина
 
