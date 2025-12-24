Рейтинг@Mail.ru
Экс-руководитель федерации санного спорта дал характеристику главе FIL
21:27 24.12.2025
Экс-руководитель федерации санного спорта дал характеристику главе FIL
Экс-руководитель федерации санного спорта дал характеристику главе FIL
Запрет на въезд в Латвию 14 российским атлетам не удивляет, так как возглавляющий Международную федерацию санного спорта (FIL) латвиец Эйнарс Фогелис является... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
спорт
валерий силаков
международная федерация санного спорта (fil)
федерация санного спорта россии (фсср)
санный спорт
2025
спорт, валерий силаков, международная федерация санного спорта (fil), федерация санного спорта россии (фсср), санный спорт
Спорт, Валерий Силаков, Международная федерация санного спорта (FIL), Федерация санного спорта России (ФССР), Санный спорт
Экс-руководитель федерации санного спорта дал характеристику главе FIL

Силаков назвал главу FIL Фогелиса конъюнктурным человеком

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Запрет на въезд в Латвию 14 российским атлетам не удивляет, так как возглавляющий Международную федерацию санного спорта (FIL) латвиец Эйнарс Фогелис является очень конъюнктурным человеком, заявил РИА Новости бывший президент Федерации санного спорта России (ФССР) Валерий Силаков.
Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже запретила въезд в страну на неопределенный срок 14 российским спортсменам в преддверии этапа Кубка мира по санному спорту, который пройдет в латвийской Сигулде 3-4 января.
Альберт Демченко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Демченко назвал политической игрой Латвии запрет въезда для россиян
Вчера, 19:25
«
"Я очень даже хорошо знаю Эйнарса Фогелиса. Знал его тогда, когда он еще был никем. Хотя это и Латвия, и он давний знакомый, но Фогелис находится не на нашей стороне, он очень подвержен дуновениям ветра. Такие решения во всех видах спорта просто выше моего понимания, а в нашем тем более. Мы же все друг друга хорошо знаем. Он очень сильно конъюнктурный человек, и этим все сказано", - сказал Силаков, оценивая ситуацию.
"Настолько сильно конъюнктурный, что однажды его даже в своей стране не выбрали генеральным секретарем Олимпийского комитета Латвии. Очень жаль, что так получилось, ведь Латвия была близкой нам страной, мы раньше там проводили сборы, к нам большинство людей хорошо относилось. Бывало по-разному, но таких антагонистов у нас не было", - добавил собеседник агентства.
Наталия Гарт - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Между нами холод": глава Федерации санного спорта — об отношениях с FIL
31 января 2024, 16:28
 
Спорт Валерий Силаков Международная федерация санного спорта (FIL) Федерация санного спорта России (ФССР) Санный спорт
 
Матч-центр
 
