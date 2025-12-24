Экс-руководитель федерации санного спорта дал характеристику главе FIL

«

"Я очень даже хорошо знаю Эйнарса Фогелиса. Знал его тогда, когда он еще был никем. Хотя это и Латвия, и он давний знакомый, но Фогелис находится не на нашей стороне, он очень подвержен дуновениям ветра. Такие решения во всех видах спорта просто выше моего понимания, а в нашем тем более. Мы же все друг друга хорошо знаем. Он очень сильно конъюнктурный человек, и этим все сказано", - сказал Силаков, оценивая ситуацию.