"Обнимались и плакали в аэропорту": русские фигуристы разошлись как в кино
Фигурное катание
 
11:50 24.12.2025
"Обнимались и плакали в аэропорту": русские фигуристы разошлись как в кино
"Обнимались и плакали в аэропорту": русские фигуристы разошлись как в кино - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Обнимались и плакали в аэропорту": русские фигуристы разошлись как в кино
Летом они расстались, она пошла учиться в МГУ, он нашел другую. Но спустя месяц оба поняли, что не могут друг без друга. Одни из самых перспективных танцоров... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
фигурное катание
артем фролов
авторы риа новости спорт
интервью риа спорт
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Новости
артем фролов, авторы риа новости спорт, интервью риа спорт
Анна Коломенская и Артем Фролов
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Летом они расстались, она пошла учиться в МГУ, он нашел другую. Но спустя месяц оба поняли, что не могут друг без друга. Одни из самых перспективных танцоров страны Анна Коломенская и Артем Фролов подробно рассказали о своей мелодраме — как справились с разладом, чувством вины, слезами, и снова обнялись, чтобы побеждать.

"Раньше были каждый сам за себя"

— В отличие от прошлого сезона вы выходите с улыбками.
Анна Коломенская: Изменения и вправду есть. Гораздо легче стало морально и ходить на тренировки, и выступать. Возможно, чуть сильнее стала волноваться на соревнованиях, но связываю это со своим эмоциональным взрослением. Раньше вообще приходила и не понимала, где я, что я.
Артем Фролов: У меня появилась легкость.
— С чем это связано?
АФ: В прошлом году мы были отстранены друг от друга, не было слаженности. Да, на льду все видели химию, но перед соревнованиями не было ощущения, что мы вместе.
АК: Были каждый сам за себя. Сейчас же мы друг друга ценим.
АФ: Перед выходом на лед я все равно люблю побыть один. Возможно, это у меня осталось с одиночного катания. Хожу как зомби, никого не слышу, многие начинают думать, что у меня депресняк. На самом деле мне просто так легче настроиться, а потом уже тренеры подходят, шутят и это расслабляет.
— В какой момент в вашей паре появилась отстраненность?
АК: Мы были слишком юные, у каждого максимализм, друг от друга хотели то, что не могли озвучить. Конфликтов не было, но каждый думал сам за себя.
— Многие отмечают, что переходить во взрослые турниры в танцах на льду очень сложно. У вас совпали ожидания с реальностью?
АК: Было сложно, но становится легче, когда ты понимаешь свою цель. Если в жизни что-то происходит, значит для чего-то это надо.
АФ: Сейчас мы чувствуем, что улучшились, у нас нет регресса. Мы довольны, как идем по сезону.

"Не считаю себя виноватым..."

— Летом была информация, что Анна завершает карьеру. Это было импульсивное решение?
АК: Я всегда была очень спокойная, рассудительная, никогда на тренировках не ругалась, не кричала. Когда приняла это решение, думала, оно стопроцентное, ни шагу назад. А потом, когда прошло время, мне попадались старые видео, которые я пересматривала, было очень грустно. В душе будто пустота.
— Как сообщили Артему, что ваш дуэт прекращает существование?
АК: Это было так кинематографично! Мы летели четыре часа с Финала Гран-при. Я уже все решила, сижу в самолете, плачу, при этом пытаюсь делать вид, что все нормально, чтобы он ничего не увидел. Просто ужасно!
АФ: В аэропорту достаю с ленты чемодан Ани, отдаю его и говорю: "Можешь идти, не надо меня ждать". Аня отвечает: "Я подожду".
— Почувствовали какой-то подвох?
АФ: Нет! Я видел, что Аня грустная, но вообще не подозревал, что так все обернется. Когда она сказала, что завершает, был в шоке.
АК: Мы потом стояли, плакали, обнимались минут десять.
— После этого Артем скатывался с Софьей Тютюниной. Как началось это сотрудничество?
АФ: Соня как раз распалась с Матвеевым Грачевым. Она написала первая, подумал, почему бы не попробоваться. Покатались две недели, но первые мои мысли были: "Как же все неудобно". Это не претензия к Соне, просто с Аней катались вместе четыре года, все наработано, накатано, всегда едем в одну сторону. Тут же надо было даже подбирать ноги, чтобы зайти в упражнение.
— Антропометрические различия чувствовали?
АФ: Соня чуть-чуть выше Ани, но это тоже играет большую роль. Было очень непривычно. В конечном итоге мы не сошлись характерами.
— Почему вы ей сообщили о расставании по смс?
АФ: Если бы я Ане, с которой мы катались четыре года, написал: "Давай, не будем кататься", - это другой момент, было бы странно. Тут мы с Соней катались три недели, и у нас даже не было поставленных программ. В смс нет ничего страшного, на то мессенджеры и существуют, чтобы было удобно.
— Вам понятно, почему в медиа поднялся такой шум?
АФ: Честно, совершенно не знаю. Мы не были на каком-то хайпе. С другой стороны даже приятно.
— Софья вас после этого не заблокировала?
АФ: Нет, мы все-таки взрослые люди. Думаю, обида у нее есть, но не считаю себя виноватым.
— Как возвращали Аню в спорт? Не боялись, что она откажется?
АФ: Было очень интересно и действительно страшно. Потому что ситуация 50 на 50.
АК: Важно сказать, что он сначала расстался с предыдущим партнершей, а потом уже написал мне.
— Удивились его сообщению?
АК: Сидела на паре по-французскому, он мне это пишет, я была в таком в шоке. Думала над его предложением полтора дня. Мы еще встретились лично, все обсудили, потом еще раз обсудили. Было много сомнений, но я не жалею. Знаю одно, с другим партнером точно бы не вернулась.

"Начинаю накручивать себя из-за веса"

— Почему среди всех тренеров выбрали Анжелику Крылову?
АФ: Она креативная, очень нравились ее постановки. Понимали, что Анжелика Алексеевна может преподнести нас с другой стороны.
— Со стороны она выглядит очень доброй. Может прикрикнуть?
АК: Может, но иногда это и надо.
— А вы можете огрызнуться в ответ?
АФ: Все равно существует дисциплина и воспитание. У нас до такого никогда не доходило.
— Строго ли она следит за весом спортсменов?
АК: Меня это пока никак не касалось. Конечно, нас взвешивают два раза в неделю. Если ты весишь чуть больше, чем нужно, могут сказать, но вообще без проблем. Артем переживает даже больше, чем я, спрашивает: "Аня, я не поправился? Точно не поправился?"
АФ: Меня два раза за полгода взвесили. Наверное, для галочки. Но я не люблю это делать. Если за выходные прибавляю полтора-два килограмма, по сути, для мальчика это не страшно, но твои колени и спина уже почувствовали. Еще у меня работает психосоматика. Начинает казаться, что скулы заплыли, щеки появились. Начинаю себя в этом плане накручивать.
— Как думаете, откуда это пошло?
АФ: Наверное, из одиночного. Когда я катался у Этери Георгиевны, там очень строго следили за весом, и иногда даже запрещали прыгать.
— Травмоопасно?
АФ: Конечно! За выходной мог прийти плюс два с половиной килограмма. Дома-то бабуля, мама, тортики, оладушки. Но такой запрет очень верный. У меня как раз были проблемы со спиной, в принципе, поэтому сейчас танцую.
— Известно, что у Этери Георгиевны очень строгая дисциплина. Она помогла вам потом?
АФ: Дисциплина развивалась с самого детства. Как только меня отдали в фигурное катание, мой характер и закалялся. В первую очередь надо отдать должное родителям, они всегда объясняли, как нужно себя вести.
АК: Артем всегда раньше всех выходит на разминку и на лед.
— Время, проведенное у Сергея Давыдова, сильно повлияло на вас?
АФ: Очень долго у него катался, многое с ним прошел, разные катки. Я к нему относился, как к второму отцу. Бывали какие-то перепалки, но это никогда не выходило за грань. Для меня он вообще легенда.
— Поддерживаете связь с бывшими тренерами?
АФ: С Этери Георгиевной я здороваюсь, не более. Сергей Викторович Дудаков всегда улыбчивый, спрашивает, как мама, бабушка. Очень скучаю по нему, он добрый, всегда поддерживал. Конечно, с Даниилом Марковичем тоже здороваемся.
— Даниил Глейхенгауз уже несколько сезонов работает над программами для парников. Было бы интересно с ним посотрудничать?
АК: Было очень сумбурное межсезонье, надо привыкнуть к тому, что есть сейчас. Но в будущем, мне кажется, да.
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Молилась, чтобы не испортить": чем Петросян довела Тарасову до слез
19 декабря, 23:32
— За счет чего вы можете бороться с более опытными спортсменами, потому что были комментарии, что у вашей пары нет интересных фишек в программах?
АК: Мы постараемся уделить больше внимания постановкам в следующем сезоне. Это не значит, что в этом программы не такие, они нам очень нравятся.
— Как реагируете на подобные комментарии?
АФ: Я всегда смотрю на это, как смайлик с высоко поднятой бровью (🤨). Это не задевает, потому что мы в первую очередь в себе уверены.
АК: Угодить всем не получится.
— Свободное время у вас остается?
АК: Да. Люблю с подружками гулять. Любимый район - Хамовники, еще Серебряной Бор очень люблю, меня туда водил Артём, потрясающе красиво.
АФ: Я люблю ходить в баню. В субботу после утреннего льда, с полотенцами и шапкой лечу туда. Потом к бабушке на оладушки.
 
Фигурное катаниеАртем ФроловАвторы РИА Новости СпортИнтервью РИА Спорт
 
