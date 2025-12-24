"Обнимались и плакали в аэропорту": русские фигуристы разошлись как в кино

Летом они расстались, она пошла учиться в МГУ, он нашел другую. Но спустя месяц оба поняли, что не могут друг без друга. Одни из самых перспективных танцоров страны Анна Коломенская и Артем Фролов подробно рассказали о своей мелодраме — как справились с разладом, чувством вины, слезами, и снова обнялись, чтобы побеждать.

"Раньше были каждый сам за себя"

— В отличие от прошлого сезона вы выходите с улыбками.

Анна Коломенская: Изменения и вправду есть. Гораздо легче стало морально и ходить на тренировки, и выступать. Возможно, чуть сильнее стала волноваться на соревнованиях, но связываю это со своим эмоциональным взрослением. Раньше вообще приходила и не понимала, где я, что я.

Артем Фролов: У меня появилась легкость.

— С чем это связано?

АФ: В прошлом году мы были отстранены друг от друга, не было слаженности. Да, на льду все видели химию, но перед соревнованиями не было ощущения, что мы вместе.

АК: Были каждый сам за себя. Сейчас же мы друг друга ценим.

АФ: Перед выходом на лед я все равно люблю побыть один. Возможно, это у меня осталось с одиночного катания. Хожу как зомби, никого не слышу, многие начинают думать, что у меня депресняк. На самом деле мне просто так легче настроиться, а потом уже тренеры подходят, шутят и это расслабляет.

— В какой момент в вашей паре появилась отстраненность?

АК: Мы были слишком юные, у каждого максимализм, друг от друга хотели то, что не могли озвучить. Конфликтов не было, но каждый думал сам за себя.

— Многие отмечают, что переходить во взрослые турниры в танцах на льду очень сложно. У вас совпали ожидания с реальностью?

АК: Было сложно, но становится легче, когда ты понимаешь свою цель. Если в жизни что-то происходит, значит для чего-то это надо.

АФ: Сейчас мы чувствуем, что улучшились, у нас нет регресса. Мы довольны, как идем по сезону.

"Не считаю себя виноватым..."

— Летом была информация, что Анна завершает карьеру. Это было импульсивное решение?

АК: Я всегда была очень спокойная, рассудительная, никогда на тренировках не ругалась, не кричала. Когда приняла это решение, думала, оно стопроцентное, ни шагу назад. А потом, когда прошло время, мне попадались старые видео, которые я пересматривала, было очень грустно. В душе будто пустота.

— Как сообщили Артему, что ваш дуэт прекращает существование?

АК: Это было так кинематографично! Мы летели четыре часа с Финала Гран-при. Я уже все решила, сижу в самолете, плачу, при этом пытаюсь делать вид, что все нормально, чтобы он ничего не увидел. Просто ужасно!

АФ: В аэропорту достаю с ленты чемодан Ани, отдаю его и говорю: "Можешь идти, не надо меня ждать". Аня отвечает: "Я подожду".

— Почувствовали какой-то подвох?

АФ: Нет! Я видел, что Аня грустная, но вообще не подозревал, что так все обернется. Когда она сказала, что завершает, был в шоке.

АК: Мы потом стояли, плакали, обнимались минут десять.

— После этого Артем скатывался с Софьей Тютюниной. Как началось это сотрудничество?

АФ: Соня как раз распалась с Матвеевым Грачевым. Она написала первая, подумал, почему бы не попробоваться. Покатались две недели, но первые мои мысли были: "Как же все неудобно". Это не претензия к Соне, просто с Аней катались вместе четыре года, все наработано, накатано, всегда едем в одну сторону. Тут же надо было даже подбирать ноги, чтобы зайти в упражнение.

— Антропометрические различия чувствовали?

АФ: Соня чуть-чуть выше Ани, но это тоже играет большую роль. Было очень непривычно. В конечном итоге мы не сошлись характерами.

— Почему вы ей сообщили о расставании по смс?

АФ: Если бы я Ане, с которой мы катались четыре года, написал: "Давай, не будем кататься", - это другой момент, было бы странно. Тут мы с Соней катались три недели, и у нас даже не было поставленных программ. В смс нет ничего страшного, на то мессенджеры и существуют, чтобы было удобно.

— Вам понятно, почему в медиа поднялся такой шум?

АФ: Честно, совершенно не знаю. Мы не были на каком-то хайпе. С другой стороны даже приятно.

— Софья вас после этого не заблокировала?

АФ: Нет, мы все-таки взрослые люди. Думаю, обида у нее есть, но не считаю себя виноватым.

— Как возвращали Аню в спорт? Не боялись, что она откажется?

АФ: Было очень интересно и действительно страшно. Потому что ситуация 50 на 50.

АК: Важно сказать, что он сначала расстался с предыдущим партнершей, а потом уже написал мне.

— Удивились его сообщению?

АК: Сидела на паре по-французскому, он мне это пишет, я была в таком в шоке. Думала над его предложением полтора дня. Мы еще встретились лично, все обсудили, потом еще раз обсудили. Было много сомнений, но я не жалею. Знаю одно, с другим партнером точно бы не вернулась.

"Начинаю накручивать себя из-за веса"

— Почему среди всех тренеров выбрали Анжелику Крылову?

АФ: Она креативная, очень нравились ее постановки. Понимали, что Анжелика Алексеевна может преподнести нас с другой стороны.

— Со стороны она выглядит очень доброй. Может прикрикнуть?

АК: Может, но иногда это и надо.

— А вы можете огрызнуться в ответ?

АФ: Все равно существует дисциплина и воспитание. У нас до такого никогда не доходило.

— Строго ли она следит за весом спортсменов?

АК: Меня это пока никак не касалось. Конечно, нас взвешивают два раза в неделю. Если ты весишь чуть больше, чем нужно, могут сказать, но вообще без проблем. Артем переживает даже больше, чем я, спрашивает: "Аня, я не поправился? Точно не поправился?"

АФ: Меня два раза за полгода взвесили. Наверное, для галочки. Но я не люблю это делать. Если за выходные прибавляю полтора-два килограмма, по сути, для мальчика это не страшно, но твои колени и спина уже почувствовали. Еще у меня работает психосоматика. Начинает казаться, что скулы заплыли, щеки появились. Начинаю себя в этом плане накручивать.

— Как думаете, откуда это пошло?

АФ: Наверное, из одиночного. Когда я катался у Этери Георгиевны, там очень строго следили за весом, и иногда даже запрещали прыгать.

— Травмоопасно?

АФ: Конечно! За выходной мог прийти плюс два с половиной килограмма. Дома-то бабуля, мама, тортики, оладушки. Но такой запрет очень верный. У меня как раз были проблемы со спиной, в принципе, поэтому сейчас танцую.

— Известно, что у Этери Георгиевны очень строгая дисциплина. Она помогла вам потом?

АФ: Дисциплина развивалась с самого детства. Как только меня отдали в фигурное катание, мой характер и закалялся. В первую очередь надо отдать должное родителям, они всегда объясняли, как нужно себя вести.

АК: Артем всегда раньше всех выходит на разминку и на лед.

— Время, проведенное у Сергея Давыдова, сильно повлияло на вас?

АФ: Очень долго у него катался, многое с ним прошел, разные катки. Я к нему относился, как к второму отцу. Бывали какие-то перепалки, но это никогда не выходило за грань. Для меня он вообще легенда.

— Поддерживаете связь с бывшими тренерами?

АФ: С Этери Георгиевной я здороваюсь, не более. Сергей Викторович Дудаков всегда улыбчивый, спрашивает, как мама, бабушка. Очень скучаю по нему, он добрый, всегда поддерживал. Конечно, с Даниилом Марковичем тоже здороваемся.

— Даниил Глейхенгауз уже несколько сезонов работает над программами для парников. Было бы интересно с ним посотрудничать?

АК: Было очень сумбурное межсезонье, надо привыкнуть к тому, что есть сейчас. Но в будущем, мне кажется, да.

— За счет чего вы можете бороться с более опытными спортсменами, потому что были комментарии, что у вашей пары нет интересных фишек в программах?

АК: Мы постараемся уделить больше внимания постановкам в следующем сезоне. Это не значит, что в этом программы не такие, они нам очень нравятся.

— Как реагируете на подобные комментарии?

АФ: Я всегда смотрю на это, как смайлик с высоко поднятой бровью (🤨). Это не задевает, потому что мы в первую очередь в себе уверены.

АК: Угодить всем не получится.

— Свободное время у вас остается?

АК: Да. Люблю с подружками гулять. Любимый район - Хамовники, еще Серебряной Бор очень люблю, меня туда водил Артём, потрясающе красиво.