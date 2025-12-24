В группе Тутберидзе строго следят за весом спортсменов, рассказал Фролов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Артем Фролов, выступающий в танцах на льду с Анной Коломенской, в интервью РИА Новости рассказал, что в группе Этери Тутберидзе строго следят за весом спортсменов и могут запретить исполнять прыжки, чтобы исключить риск травмирования.

Фролову 23 года. До перехода в танцы на льду он занимался в группе Этери Тутберидзе

"В группе Анжелики Крыловой меня взвесили два раза за полгода. Наверное, для галочки. Но я не люблю это делать. Если за выходные прибавляю полтора-два килограмма, по сути, для мальчика это не страшно, но твои колени и спина уже почувствовали. Еще у меня работает психосоматика. Начинает казаться, что скулы заплыли, щеки появились. Начинаю себя в этом плане накручивать. Наверное, это пошло из одиночного. Когда я катался у Этери Георгиевны, там очень строго следили за весом и иногда даже запрещали прыгать", - сказал Фролов.

"Это травмоопасно. За выходной мог прийти плюс два с половиной килограмма. Дома-то бабуля, мама, тортики, оладушки. Но такой запрет очень верный. У меня как раз были проблемы со спиной, в принципе, поэтому сейчас танцую", - добавил он.

Фролов отметил, что скучает по специалисту группы Тутберидзе Сергею Дудакову