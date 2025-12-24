Рейтинг@Mail.ru
В группе Тутберидзе строго следят за весом спортсменов, рассказал Фролов
Фигурное катание
Фигурное катание
 
13:23 24.12.2025
В группе Тутберидзе строго следят за весом спортсменов, рассказал Фролов
фигурное катание
артем фролов
этери тутберидзе
анжелика крылова
артем фролов, этери тутберидзе, анжелика крылова
Фигурное катание, Артем Фролов, Этери Тутберидзе, Анжелика Крылова
Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Артем Фролов, выступающий в танцах на льду с Анной Коломенской, в интервью РИА Новости рассказал, что в группе Этери Тутберидзе строго следят за весом спортсменов и могут запретить исполнять прыжки, чтобы исключить риск травмирования.
Фролову 23 года. До перехода в танцы на льду он занимался в группе Этери Тутберидзе.
Анна Коломенская и Артем Фролов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Обнимались и плакали в аэропорту": русские фигуристы разошлись как в кино
Вчера, 11:50
"В группе Анжелики Крыловой меня взвесили два раза за полгода. Наверное, для галочки. Но я не люблю это делать. Если за выходные прибавляю полтора-два килограмма, по сути, для мальчика это не страшно, но твои колени и спина уже почувствовали. Еще у меня работает психосоматика. Начинает казаться, что скулы заплыли, щеки появились. Начинаю себя в этом плане накручивать. Наверное, это пошло из одиночного. Когда я катался у Этери Георгиевны, там очень строго следили за весом и иногда даже запрещали прыгать", - сказал Фролов.
"Это травмоопасно. За выходной мог прийти плюс два с половиной килограмма. Дома-то бабуля, мама, тортики, оладушки. Но такой запрет очень верный. У меня как раз были проблемы со спиной, в принципе, поэтому сейчас танцую", - добавил он.
Фролов отметил, что скучает по специалисту группы Тутберидзе Сергею Дудакову.
"С Этери Георгиевной сейчас я здороваюсь, не более. Сергей Викторович Дудаков всегда улыбчивый, спрашивает, как мама, бабушка. Очень скучаю по нему, он добрый, всегда поддерживал. Конечно, с Даниилом Марковичем тоже здороваемся", - заключил фигурист.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Ученики Тутберидзе грохнули конкурентов: яростная драма на Гран-при
9 ноября, 20:00
 
Фигурное катание Артем Фролов Этери Тутберидзе Анжелика Крылова
 
