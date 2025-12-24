Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" по буллитам победили "Спартак" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
22:14 24.12.2025 (обновлено: 22:19 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/drakony-2064470997.html
"Шанхайские драконы" по буллитам победили "Спартак" в матче КХЛ
"Шанхайские драконы" по буллитам победили "Спартак" в матче КХЛ
"Шанхайские драконы" по буллитам победили "Спартак" в матче КХЛ
"Шанхайские драконы" нанесли поражение московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T22:14:00+03:00
2025-12-24T22:19:00+03:00
хоккей
бен харпур
михаил мальцев
кирилл рассказов
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
спартак (москва)
шанхайские драконы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064471277_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_66f0c2ac64efd59123df30c661cb1549.jpg
https://ria.ru/20251224/kkhl-2064451706.html
"Шанхайские драконы" по буллитам победили "Спартак" в матче КХЛ

"Шанхайские драконы" обыграли "Спартак" в матче КХЛ

Бен Харпур
Бен Харпур
© Соцсети "Шанхайских драконов"
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Шанхайские драконы" нанесли поражение московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась по итогам серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу китайского клуба. В составе победителей шайбы забросили Бен Харпур (7-я минута), Райли Саттер (28) и Трой Джозефс (40). У "Спартака" отличились Александр Пашин (10) и Михаил Мальцев (16, 50). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Кирилл Рассказов, который провел дебютный матч в составе новой команды.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен (Б)
Шанхайские Драконы
4 : 31:0
Спартак Москва
06:11 • Бен Харпур
(Troy Josephs, Остин Вагнер)
07:34 • Райли Саттер
(Никита Попугаев)
19:12 • Troy Josephs
(Владислав Валенцов, Остин Вагнер)
65:01 • Кирилл Рассказов (П)
09:24 • Александр Пашин
(Михаил Мальцев)
15:46 • Михаил Мальцев
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
09:41 • Михаил Мальцев
(Нэйтан Тодд, Даниил Орлов)
В понедельник команды также встречались в Санкт-Петербурге, тогда "Спартак" выиграл со счетом 3:1.
"Шанхайские драконы" (38 очков), прервавшие серию из четырех поражений, занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (45) располагается на шестой позиции.
В следующем матче "Шанхайские драконы" примут нижнекамский "Нефтехимик" 26 декабря, "Спартак" 28 декабря в гостевом столичном дерби встретится с ЦСКА.
Вратарь Никита Серебряков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Авангард" обыграл "Нефтехимик" в овертайме матча КХЛ
