"Шанхайские драконы" по буллитам победили "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Шанхайские драконы" нанесли поражение московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась по итогам серии буллитов со счетом 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу китайского клуба. В составе победителей шайбы забросили Бен Харпур (7-я минута), Райли Саттер (28) и Трой Джозефс (40). У "Спартака" отличились Александр Пашин (10) и Михаил Мальцев (16, 50). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Кирилл Рассказов, который провел дебютный матч в составе новой команды.
24 декабря 2025 • начало в 19:30
Закончен (Б)
06:11 • Бен Харпур
(Troy Josephs, Остин Вагнер)
07:34 • Райли Саттер
(Никита Попугаев)
19:12 • Troy Josephs
(Владислав Валенцов, Остин Вагнер)
65:01 • Кирилл Рассказов (П)
09:24 • Александр Пашин
15:46 • Михаил Мальцев
09:41 • Михаил Мальцев
(Нэйтан Тодд, Даниил Орлов)
В понедельник команды также встречались в Санкт-Петербурге, тогда "Спартак" выиграл со счетом 3:1.
"Шанхайские драконы" (38 очков), прервавшие серию из четырех поражений, занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (45) располагается на шестой позиции.
В следующем матче "Шанхайские драконы" примут нижнекамский "Нефтехимик" 26 декабря, "Спартак" 28 декабря в гостевом столичном дерби встретится с ЦСКА.