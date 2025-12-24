https://ria.ru/20251224/dinamo-2064466381.html
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
Волейболистки казанского "Динамо" победили петербургскую "Корабелку" в 15-м туре чемпионата России. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
