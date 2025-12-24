Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Волейбол
 
21:20 24.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги
Волейболистки казанского "Динамо" победили петербургскую "Корабелку" в 15-м туре чемпионата России. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Корабелку" в матче Суперлиги

Казанское "Динамо" обыграло "Корабелку" в матче чемпионата России

Волейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Волейболистки казанского "Динамо" победили петербургскую "Корабелку" в 15-м туре чемпионата России.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3-0 (25:19, 25:19, 25:11).
Казанское "Динамо" (13 побед, 2 поражения) лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Корабелка" (7 побед, 8 поражений) располагается на девятой позиции.
Волейболистки казанского Динамо - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" в четвертый раз взяли Суперкубок России
21 декабря, 22:57
 
