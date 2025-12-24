"Денвер" проиграл "Далласу" в матче НБА, Йокич оформил дабл-дабл

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал победу над "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
24 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Встреча в Далласе завершилась со счетом 131:130 (41:27, 25:29, 37:47, 28:27) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Далласа" Купер Флэгг, который набрал 33 очка. У "Денвера" дабл-даблы оформили Джамал Мюррэй (31 очко + 14 передач) и Никола Йокич (29 очков + 14 передач).
"Даллас" (12 побед, 19 поражений) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Денвер" (21-8) располагается на третьей позиции.
Результаты других матчей дня:
- "Шарлотт Хорнетс" - "Вашингтон Уизардс" - 126:109;
- "Атланта Хокс" - "Чикаго Буллз" - 123:126;
- "Индиана Пэйсерс" - "Милуоки Бакс" - 94:111;
- "Кливленд Кавальерс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 141:118;
- "Майами Хит" - "Торонто Рэпторс" - 91:112;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Нью-Йорк Никс" - 115:104;
- "Сан-Антонио Спёрс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 130:110;
- "Финикс Санз" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 132:108;
- "Юта Джаз" - "Мемфис Гриззлис" - 128:137;
- "Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Орландо Мэджик" - 106:110;
- "Сакраменто Кингз" - "Детройт Пистонс" - 127:136;
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Хьюстон Рокетс" - 128:108.