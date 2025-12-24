Рейтинг@Mail.ru
"Денвер" проиграл "Далласу" в матче НБА, Йокич оформил дабл-дабл - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:15 24.12.2025 (обновлено: 09:23 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/denver-2064243291.html
"Денвер" проиграл "Далласу" в матче НБА, Йокич оформил дабл-дабл
"Денвер" проиграл "Далласу" в матче НБА, Йокич оформил дабл-дабл - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Денвер" проиграл "Далласу" в матче НБА, Йокич оформил дабл-дабл
"Денвер Наггетс" одержал победу над "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T09:15:00+03:00
2025-12-24T09:23:00+03:00
баскетбол
спорт
даллас
купер флэгг
никола йокич
денвер наггетс
шарлотт хорнетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870102500_0:24:1015:596_1920x0_80_0_0_e693e7b292866016bb413e6fdaec228d.jpg
https://ria.ru/20251224/nba-2064234494.html
даллас
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870102500_176:24:892:561_1920x0_80_0_0_3d4de5ae8f615670d169c1d5c5c0f1c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даллас, купер флэгг, никола йокич, денвер наггетс, шарлотт хорнетс
Баскетбол, Спорт, Даллас, Купер Флэгг, Никола Йокич, Денвер Наггетс, Шарлотт Хорнетс
"Денвер" проиграл "Далласу" в матче НБА, Йокич оформил дабл-дабл

"Денвер" проиграл "Далласу" в матче НБА с разницей в одно очко

© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс" Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал победу над "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
24 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Даллас
131 : 130
Денвер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Далласе завершилась со счетом 131:130 (41:27, 25:29, 37:47, 28:27) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Далласа" Купер Флэгг, который набрал 33 очка. У "Денвера" дабл-даблы оформили Джамал Мюррэй (31 очко + 14 передач) и Никола Йокич (29 очков + 14 передач).
"Даллас" (12 побед, 19 поражений) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Денвер" (21-8) располагается на третьей позиции.
Результаты других матчей дня:
  • "Шарлотт Хорнетс" - "Вашингтон Уизардс" - 126:109;
  • "Атланта Хокс" - "Чикаго Буллз" - 123:126;
  • "Индиана Пэйсерс" - "Милуоки Бакс" - 94:111;
  • "Кливленд Кавальерс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 141:118;
  • "Майами Хит" - "Торонто Рэпторс" - 91:112;
  • "Миннесота Тимбервулвз" - "Нью-Йорк Никс" - 115:104;
  • "Сан-Антонио Спёрс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 130:110;
  • "Финикс Санз" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 132:108;
  • "Юта Джаз" - "Мемфис Гриззлис" - 128:137;
  • "Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Орландо Мэджик" - 106:110;
  • "Сакраменто Кингз" - "Детройт Пистонс" - 127:136;
  • "Лос-Анджелес Клипперс" - "Хьюстон Рокетс" - 128:108.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Демин набрал 20 очков и помог "Бруклину" обыграть "Филадельфию" в матче НБА
Вчера, 07:39
 
БаскетболСпортДалласКупер ФлэггНикола ЙокичДенвер НаггетсШарлотт Хорнетс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала