Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс
Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс
Тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что ему нравится прогресс 19-летнего российского разыгрывающего...
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что ему нравится прогресс 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина.
В среду "Бруклин" в гостях обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс
" со счетом 114:106 (27:27, 36:30, 26:20, 25:29) в матче регулярного чемпионата НБА
. Демин
набрал 20 очков, сделал два подбора и пять передач за почти 34 минуты на паркете. Россиянин стал вторым игроком команды по результативности.
«
"Егор - паренек, который очень заботится о том, чтобы всегда поступать правильно. Очевидно, в глаза бросается его рост для его позиции, умение бросать и отдавать пасы. В защите он хорошо выбирает позицию и использует свои габариты. Его перехваты были очень хороши, как и подборы, вертикальные проходы под кольцо", - приводит слова Фернандеса New York Post.
"Ему еще нужно научиться принимать вызовы один на один и применять физическую силу на обоих концах площадки, но мне нравится, как он прогрессирует, мне нравится, насколько он неравнодушен. Именно поэтому он так хорошо сыграл в матче, особенно в четвертой четверти. Очень приятно видеть, как 19-летний игрок оказывает такое влияние и помогает нам побеждать", - добавил тренер.
Ранее в декабре Фернандес раскритиковал россиянина, заявив, что тому стоит улучшить качество выступлений, иначе его игровое время сократится.
Демин был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 26 матчей, в среднем набирая 9,4 очка, делая 3,5 передачи и совершая 3,2 подбора.