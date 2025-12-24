Рейтинг@Mail.ru
Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс
Баскетбол
 
11:13 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/demin-2064278172.html
Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс
Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс
Тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что ему нравится прогресс 19-летнего российского разыгрывающего... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес заявил, что ему нравится прогресс 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина.
В среду "Бруклин" в гостях обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" со счетом 114:106 (27:27, 36:30, 26:20, 25:29) в матче регулярного чемпионата НБА. Демин набрал 20 очков, сделал два подбора и пять передач за почти 34 минуты на паркете. Россиянин стал вторым игроком команды по результативности.
"Егор - паренек, который очень заботится о том, чтобы всегда поступать правильно. Очевидно, в глаза бросается его рост для его позиции, умение бросать и отдавать пасы. В защите он хорошо выбирает позицию и использует свои габариты. Его перехваты были очень хороши, как и подборы, вертикальные проходы под кольцо", - приводит слова Фернандеса New York Post.
"Ему еще нужно научиться принимать вызовы один на один и применять физическую силу на обоих концах площадки, но мне нравится, как он прогрессирует, мне нравится, насколько он неравнодушен. Именно поэтому он так хорошо сыграл в матче, особенно в четвертой четверти. Очень приятно видеть, как 19-летний игрок оказывает такое влияние и помогает нам побеждать", - добавил тренер.
Ранее в декабре Фернандес раскритиковал россиянина, заявив, что тому стоит улучшить качество выступлений, иначе его игровое время сократится.
Демин был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 26 матчей, в среднем набирая 9,4 очка, делая 3,5 передачи и совершая 3,2 подбора.
Демин рассказал о своем отношении к критике тренера
15 декабря, 11:50
Демин рассказал о своем отношении к критике тренера
15 декабря, 11:50
 
Баскетбол
 
