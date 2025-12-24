Критиковавший Демина тренер "Бруклина" похвалил его за прогресс

"Егор - паренек, который очень заботится о том, чтобы всегда поступать правильно. Очевидно, в глаза бросается его рост для его позиции, умение бросать и отдавать пасы. В защите он хорошо выбирает позицию и использует свои габариты. Его перехваты были очень хороши, как и подборы, вертикальные проходы под кольцо", - приводит слова Фернандеса New York Post.

"Ему еще нужно научиться принимать вызовы один на один и применять физическую силу на обоих концах площадки, но мне нравится, как он прогрессирует, мне нравится, насколько он неравнодушен. Именно поэтому он так хорошо сыграл в матче, особенно в четвертой четверти. Очень приятно видеть, как 19-летний игрок оказывает такое влияние и помогает нам побеждать", - добавил тренер.