Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии рассказали новые подробности смерти биатлониста Баккена - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
21:04 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/bakken-2064464937.html
В Норвегии рассказали новые подробности смерти биатлониста Баккена
В Норвегии рассказали новые подробности смерти биатлониста Баккена - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
В Норвегии рассказали новые подробности смерти биатлониста Баккена
Когда трехкратный чемпион Европы по биатлону Сиверт Баккен был найден мертвым, на нем была надета гипоксическая маска, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T21:04:00+03:00
2025-12-24T21:04:00+03:00
биатлон
сиверт баккен
кубок мира по биатлону
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777932186_0:0:3261:1835_1920x0_80_0_0_50a95fb2616b9908b375e239df7165bf.jpg
https://ria.ru/20251224/bakken-2064214661.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777932186_530:0:3261:2048_1920x0_80_0_0_840b09a040ddac6414859424d450d3f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сиверт баккен, кубок мира по биатлону, спорт
Биатлон, Сиверт Баккен, Кубок мира по биатлону, Спорт
В Норвегии рассказали новые подробности смерти биатлониста Баккена

В момент смерти на биатлонисте Баккене была гипоксическая маска

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСиверт Баккен
Сиверт Баккен - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Когда трехкратный чемпион Европы по биатлону Сиверт Баккен был найден мертвым, на нем была надета гипоксическая маска, сообщается на официальном сайте Норвежской ассоциации биатлона.
Баккен был найден мертвым во вторник в своем гостиничном номере на итальянском горнолыжном курорте Лавацца.
"На момент обнаружения тела на Сиверте Баккене была надета гипоксическая маска. Норвежская ассоциация биатлона пока не знает обстоятельств приобретения и использования этой маски. В ближайшие дни организация постарается получить более точную информацию", - говорится в заявлении.
Сообщается, что результаты вскрытия тела биатлониста будут доступны после рождественских праздников в Европе.
Баккену было 27 лет, он являлся трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках Кубка мира, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции. На стартовом этапе в Эстерсунде он финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира, среди которых три эстафеты и один масс-старт. С весны 2022 года по ноябрь 2024 года Баккен пропускал соревнования из-за проблем с сердцем.
Сиверт Баккен - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Хотели отметить Новый год": биатлонист из Италии раздавлен смертью Баккена
Вчера, 02:27
 
БиатлонСиверт БаккенКубок мира по биатлонуСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала