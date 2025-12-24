В Норвегии рассказали новые подробности смерти биатлониста Баккена

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Когда трехкратный чемпион Европы по биатлону Сиверт Баккен был найден мертвым, на нем была надета гипоксическая маска, сообщается на официальном сайте Норвежской ассоциации биатлона.

Баккен был найден мертвым во вторник в своем гостиничном номере на итальянском горнолыжном курорте Лавацца.

"На момент обнаружения тела на Сиверте Баккене была надета гипоксическая маска. Норвежская ассоциация биатлона пока не знает обстоятельств приобретения и использования этой маски. В ближайшие дни организация постарается получить более точную информацию", - говорится в заявлении.

Сообщается, что результаты вскрытия тела биатлониста будут доступны после рождественских праздников в Европе.