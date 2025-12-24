https://ria.ru/20251224/bakken-2064464937.html
В Норвегии рассказали новые подробности смерти биатлониста Баккена
В момент смерти на биатлонисте Баккене была гипоксическая маска
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Когда трехкратный чемпион Европы по биатлону Сиверт Баккен был найден мертвым, на нем была надета гипоксическая маска, сообщается на официальном сайте Норвежской ассоциации биатлона.
Баккен
был найден мертвым во вторник в своем гостиничном номере на итальянском горнолыжном курорте Лавацца.
"На момент обнаружения тела на Сиверте Баккене была надета гипоксическая маска. Норвежская ассоциация биатлона пока не знает обстоятельств приобретения и использования этой маски. В ближайшие дни организация постарается получить более точную информацию", - говорится в заявлении.
Сообщается, что результаты вскрытия тела биатлониста будут доступны после рождественских праздников в Европе.
Баккену было 27 лет, он являлся трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках Кубка мира
, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции. На стартовом этапе в Эстерсунде он финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира, среди которых три эстафеты и один масс-старт. С весны 2022 года по ноябрь 2024 года Баккен пропускал соревнования из-за проблем с сердцем.