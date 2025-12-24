Рейтинг@Mail.ru
"Один из главных талантов": Йоханнес Бё отреагировал на смерть Баккена
Биатлон
 
09:28 24.12.2025 (обновлено: 09:37 24.12.2025)
"Один из главных талантов": Йоханнес Бё отреагировал на смерть Баккена
"Один из главных талантов": Йоханнес Бё отреагировал на смерть Баккена - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Один из главных талантов": Йоханнес Бё отреагировал на смерть Баккена
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё назвал умершего трехкратного чемпиона Европы Сиверта Баккена одним из главных талантов в норвежском биатлоне. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
биатлон
спорт
йоханнес бё
сиверт баккен
спорт, йоханнес бё, сиверт баккен
Биатлон, Спорт, Йоханнес Бё, Сиверт Баккен
"Один из главных талантов": Йоханнес Бё отреагировал на смерть Баккена

Йоханнес Бё назвал умершего Баккена одним из главных талантов биатлона Норвегии

Сиверт Баккен
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё назвал умершего трехкратного чемпиона Европы Сиверта Баккена одним из главных талантов в норвежском биатлоне.
Во вторник Норвежская ассоциация биатлона сообщила, что Баккен умер в возрасте 27 лет. Он был найден мертвым в своем гостиничном номере на итальянском горнолыжном курорте Лавацца.
"Он был одним из главных талантов в норвежском биатлоне. Он всегда улыбался и находил хорошие слова. Когда Сиверт был рядом, это сразу бросалось в глаза - он создавал фантастически позитивную атмосферу. Его главной целью в жизни было стать одним из лучших в мире биатлонистов, и он этого добился. Уверен, у него еще был большой потенциал в карьере и он мог бы добиться очень многого", - сказал Бё NRK.
Баккен - трехкратный чемпион Европы и двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции, он занял 20-е место. На стартовом этапе в Эстерсунде норвежец финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира, среди которых три эстафеты и один масс-старт.
"Хотели отметить Новый год": биатлонист из Италии раздавлен смертью Баккена
БиатлонСпортЙоханнес БёСиверт Баккен
 
