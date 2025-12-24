https://ria.ru/20251224/arshavin-2064331108.html
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской
Савеловский районный суд Москвы отложил заседание по иску экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской об уменьшении размера... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской
Суд отложил рассмотрение иска Аршавина к Барановской по алиментам до 23 января