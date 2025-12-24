Рейтинг@Mail.ru
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
13:39 24.12.2025
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской
Савеловский районный суд Москвы отложил заседание по иску экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской об уменьшении размера... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Суд перенес рассмотрение иска Аршавина к Барановской

Суд отложил рассмотрение иска Аршавина к Барановской по алиментам до 23 января

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы отложил заседание по иску экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина к бывшей супруге Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов, говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Новое заседание назначено на 23 января 2026 года на 11:00 мск.
Аршавин встречался с Барановской на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Телеведущая родила от бывшего футболиста троих детей.
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Аршавин ответил на вопрос о должности спортивного директора "Зенита"
3 декабря, 13:25
 
ФутболАндрей АршавинЮлия Барановская
 
