Решение о дисквалификации Валиевой пропало с сайта CAS

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) удалил с официального сайта мотивировочную часть решения о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, срок которой истекает 25 декабря, выяснило РИА Новости.

При этом в базе данных суда есть мотивировочная часть решения 2022 года по допуску Валиевой к личному турниру Олимпиады.