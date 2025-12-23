Решение о дисквалификации Валиевой пропало с сайта CAS

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) удалил с официального сайта мотивировочную часть решения о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, срок которой истекает 25 декабря, выяснило РИА Новости.
Решение CAS, которое было опубликовано на 129 страницах 7 февраля 2024 года, больше не доступно на сайте суда. На портале можно найти только пресс-релиз о публикации за то же число.
Хореограф считает, что Валиева вернется в следующем сезоне
17 декабря, 14:48
При этом в базе данных суда есть мотивировочная часть решения 2022 года по допуску Валиевой к личному турниру Олимпиады.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Валиева приняла решение вернуться в спорт под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
CAS в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации исчисляется с даты сдачи положительной пробы — 25 декабря 2021 года. Суд также аннулировал все её результаты, начиная с этого числа. Фигуристка сможет вновь принимать участие в турнирах с 25 декабря 2025 года.
Навка ожидает возвращения Валиевой на международные турниры
12 декабря, 22:12