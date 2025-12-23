Винус Уильямс вышла замуж за актера

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс сообщила, что вышла замуж за актера и продюсера Андреа Прети.
Как сообщает журнал Vogue, бракосочетание прошло в прошедшие выходные в Палм-Бич (штат Флорида).
«
"Да, это правда. Мы поженились. Это было и остается до сих пор мечтой", - написала Уильямс в сториз на своем аккаунте в Instagram*.
Уильямс 45 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012). В настоящий момент Винус Уильямс занимает 148-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская