Рейтинг@Mail.ru
Винус Уильямс вышла замуж за актера - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:39 23.12.2025 (обновлено: 23:16 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/ulyams-2064199575.html
Винус Уильямс вышла замуж за актера
Винус Уильямс вышла замуж за актера - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Винус Уильямс вышла замуж за актера
Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс сообщила, что вышла замуж за актера и продюсера Андреа Прети. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T22:39:00+03:00
2025-12-23T23:16:00+03:00
теннис
вокруг спорта
винус уильямс
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780397006_0:40:560:355_1920x0_80_0_0_7be9236a34c964084b5cd697020112f2.jpg
https://ria.ru/20250703/tennisistka-2026993853.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780397006_0:0:560:420_1920x0_80_0_0_ef045fd60261d68d6cd5f62cbd03d2f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
вокруг спорта, винус уильямс, спорт
Теннис, Вокруг спорта, Винус Уильямс, Спорт
Винус Уильямс вышла замуж за актера

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс вышла замуж за актера Андреа Прети

© Фото : Twitter WTAВинус Уильямс
Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Twitter WTA
Винус Уильямс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс сообщила, что вышла замуж за актера и продюсера Андреа Прети.
Как сообщает журнал Vogue, бракосочетание прошло в прошедшие выходные в Палм-Бич (штат Флорида).
«
"Да, это правда. Мы поженились. Это было и остается до сих пор мечтой", - написала Уильямс в сториз на своем аккаунте в Instagram*.
Уильямс 45 лет. Американка пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США. Она также выиграла 14 турниров Большого шлема в парном разряде вместе со своей младшей сестрой Сереной. Уильямс стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде. Еще трижды она завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012). В настоящий момент Винус Уильямс занимает 148-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Теннисистка Эшли Харклроуд - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Изменила русскому мужу с американцем: элитная теннисистка ушла в порно
3 июля, 17:10
 
ТеннисВокруг спортаВинус УильямсСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Трактор
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    ЦСКА
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    7
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала