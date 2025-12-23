"Кому-то мешали": непобежденный россиянин из UFC объяснил свое непродление

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов считает, что промоушен мог не продлить с ним контракт из-за того, что он мешал кому-то.
Ранее стало известно, что UFC не стал продлевать контракт с непобежденным российским бойцом полусреднего веса.
«
"Ничего страшного не произошло. Предложения уже есть, причем с другими уже гонорарами. Я в принципе не ради денег в этом виде спорта, мне просто нравится драться. Будем думать, продолжать или не продолжать и заниматься своими делами. Ни в коем случае не переживаем, мы достойно там дрались. Поверьте мне, мы еще там не все сказали, конечно. Много кому там крови попили бы. Но, видимо, это кому-то мешало", - заявил Фахретдинов в своем Telegram-канале.
В сентябре Фахретдинов на турнире UFC Fight Night 258 в Париже нокаутировал в первом раунде шведа Андреаса Густафссона. Эта победа стала второй досрочной для россиянина в UFC и продлила его беспроигрышную серию в смешанных единоборствах (MMA) до 23 боев. В UFC 34‑летний Фахретдинов одержал шесть побед, один поединок завершил вничью. Всего в MMA на счету россиянина 24 победы, одна ничья и одно поражение.
