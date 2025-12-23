Рейтинг@Mail.ru
"Кому-то мешали": непобежденный россиянин из UFC объяснил свое непродление
Единоборства
 
12:56 23.12.2025
"Кому-то мешали": непобежденный россиянин из UFC объяснил свое непродление
"Кому-то мешали": непобежденный россиянин из UFC объяснил свое непродление - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
"Кому-то мешали": непобежденный россиянин из UFC объяснил свое непродление
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов считает, что промоушен мог не продлить с ним контракт из-за того, что он мешал кому-то. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T12:56:00+03:00
2025-12-23T12:56:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ринат фахретдинов
ufc
смешанные боевые искусства (мма), ринат фахретдинов, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Ринат Фахретдинов, UFC
"Кому-то мешали": непобежденный россиянин из UFC объяснил свое непродление

Боец ММА Фахретдинов: в UFC много чьей крови попили бы, это кому-то мешало

Ринат Фахретдинов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов считает, что промоушен мог не продлить с ним контракт из-за того, что он мешал кому-то.
Ранее стало известно, что UFC не стал продлевать контракт с непобежденным российским бойцом полусреднего веса.
«
"Ничего страшного не произошло. Предложения уже есть, причем с другими уже гонорарами. Я в принципе не ради денег в этом виде спорта, мне просто нравится драться. Будем думать, продолжать или не продолжать и заниматься своими делами. Ни в коем случае не переживаем, мы достойно там дрались. Поверьте мне, мы еще там не все сказали, конечно. Много кому там крови попили бы. Но, видимо, это кому-то мешало", - заявил Фахретдинов в своем Telegram-канале.
В сентябре Фахретдинов на турнире UFC Fight Night 258 в Париже нокаутировал в первом раунде шведа Андреаса Густафссона. Эта победа стала второй досрочной для россиянина в UFC и продлила его беспроигрышную серию в смешанных единоборствах (MMA) до 23 боев. В UFC 34‑летний Фахретдинов одержал шесть побед, один поединок завершил вничью. Всего в MMA на счету россиянина 24 победы, одна ничья и одно поражение.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала