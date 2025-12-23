Рейтинг@Mail.ru
UFC не стал продлевать контракт с непобежденным российским бойцом - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Единоборства
 
09:20 23.12.2025
UFC не стал продлевать контракт с непобежденным российским бойцом
UFC не стал продлевать контракт с непобежденным российским бойцом - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
UFC не стал продлевать контракт с непобежденным российским бойцом
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал продлевать контракт с непобежденным российским бойцом полусреднего веса Ринатом Фахретдиновым, сообщает MMA... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ринат фахретдинов
ufc
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ринат фахретдинов, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Ринат Фахретдинов, UFC
UFC не стал продлевать контракт с непобежденным российским бойцом

MMAJunkie: UFC не стал продлевать контракт с непобежденным бойцом Фахретдиновым

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал продлевать контракт с непобежденным российским бойцом полусреднего веса Ринатом Фахретдиновым, сообщает MMA Junkie.
В сентябре Фахретдинов на турнире UFC Fight Night 258 в Париже нокаутировал в первом раунде шведа Андреаса Густафссона. Эта победа стала второй досрочной для Фахретдинова в UFC и продлила его беспроигрышную серию в смешанных единоборствах (MMA) до 23 боев.
В UFC 34‑летний Фахретдинов одержал шесть побед, один поединок завершил вничью. Всего в MMA на счету россиянина 24 победы, одна ничья и одно поражение.
"Наступлю ему на голову": чемпион UFC обрушился на Хабиба и Махачева
22 декабря, 13:33
22 декабря, 13:33
 
Единоборства Спорт Смешанные боевые искусства (ММА) Ринат Фахретдинов UFC
 
Заголовок открываемого материала