Теннисистка Коллинз объяснила, почему пропустит первую половину сезона

"Решила прийти сюда и рассказать всем немного новостей, так как все спрашивают! Последние несколько месяцев я брала отпуск, чтобы восстановиться после травмы спины, которую я получила в конце сезона. Я также проходила несколько процедур по заморозке яйцеклеток. Если честно, это была одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо делала! Но в то же время эти гормоны, которые мне приходилось принимать, - это полный ужас. Мне так повезло с друзьями, которые заботились обо мне все это время. Мне осталось пройти еще одну процедуру. Из-за всего этого я не буду принимать участие в соревнованиях в первой половине года", - написала Коллинз в посте, опубликованном в Instagram*.