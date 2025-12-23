https://ria.ru/20251223/tennis-2064059679.html
Теннисистка Коллинз объяснила, почему пропустит первую половину сезона
Американская теннисистка Даниэль Коллинз объявила, что не будет принимать участие в соревнованиях в первой половине следующего сезона из-за состояния здоровья. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американская теннисистка Даниэль Коллинз объявила, что не будет принимать участие в соревнованиях в первой половине следующего сезона из-за состояния здоровья.
Коллинз
занимает 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)
. В июле 2022 года американка являлась седьмой ракеткой мира.
"Решила прийти сюда и рассказать всем немного новостей, так как все спрашивают! Последние несколько месяцев я брала отпуск, чтобы восстановиться после травмы спины, которую я получила в конце сезона. Я также проходила несколько процедур по заморозке яйцеклеток. Если честно, это была одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо делала! Но в то же время эти гормоны, которые мне приходилось принимать, - это полный ужас. Мне так повезло с друзьями, которые заботились обо мне все это время. Мне осталось пройти еще одну процедуру. Из-за всего этого я не буду принимать участие в соревнованиях в первой половине года", - написала Коллинз в посте, опубликованном в Instagram*.
Коллинз 32 года, она является финалисткой Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Всего в активе теннисистки четыре титула WTA.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская