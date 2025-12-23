Рейтинг@Mail.ru
Почти половина россиян не интересуется спортом, показал опрос - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
05:17 23.12.2025
Почти половина россиян не интересуется спортом, показал опрос
Почти половина россиян не интересуется спортом, показал опрос - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Почти половина россиян не интересуется спортом, показал опрос
Почти половина россиян не интересуется профессиональным спортом: не читает новостей, не смотрит матчи и не обсуждает их результат с друзьями, показало... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
спорт, россия
Спорт, Россия
Почти половина россиян не интересуется спортом, показал опрос

РИА Новости: почти половина россиян не интересуется профессиональным спортом

© Fotolia / Vitaly KrivosheevФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Fotolia / Vitaly Krivosheev
MaxДзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина россиян не интересуется профессиональным спортом: не читает новостей, не смотрит матчи и не обсуждает их результат с друзьями, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Явными лидерами зрительских предпочтений россиян являются футбольные матчи: за ним следит 26% опрошенных. Далее с заметным отрывом следуют хоккей (15%), боевые искусства (14%), лыжный спорт и фигурное катание (по 12%). Интерес к другим видам спорта, таким как плавание, гимнастика, волейбол или тяжелая атлетика, колеблется в пределах 6-9%. В частности, баскетбол увлекает 6% опрошенных. 43% россиян не интересуются спортом", - показало исследование.
11 сентября, 11:12
Депутат предлагает платить россиянам за занятия спортом на улицах
11 сентября, 11:12
Участников исследования попросили ответить на вопрос, какими видами спорта они интересуются: читают ли новости, смотрят ли соревнования, обсуждают ли их с друзьями. В нем приняли участие 1 600 респондентов.
Что касается гендерных предпочтений, мужчины демонстрируют значительно более высокий интерес к футболу (42% против 13% у женщин), хоккею (19 и 10%), боевым искусствам (18 и 10%) и силовым видам спорта (13 и 2%).
В свою очередь, женщины чаще мужчин следят за фигурным катанием (19% против 2%) и гимнастикой (11% против 4%).
При этом доля не интересующихся спортом среди женщин составляет 50%, что на 15 процентных пунктов выше, чем среди мужчин, доля которых составляет 35%.
16 апреля, 02:06
Большинство россиян против продажи пива на стадионах
16 апреля, 02:06
Молодежь до 35 лет, выяснили исследователи, демонстрирует более низкую заинтересованность состязаниями - 63% не следят за соревнованиями, не читают спортивные новости.
И все же есть два вида спорта, которыми молодые россияне интересуются больше, чем зрелые респонденты, - это футбол и баскетбол. Футболом болеет каждый третий россиянин до 35 лет (34%) и каждый пятый в возрасте от 35 лет (20%). И у баскетбола среди молодежи также больше поклонников (7%), чем среди тех, кто старше (4-5%).
Болельщики Спартака на матче с Факелом - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Футбол остался самым популярным спортом в России по версии РФС и Mediascope
25 февраля, 12:45
 
