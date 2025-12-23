Рейтинг@Mail.ru
Общественники предложили создать спортивное направление "Лидеров России" - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
05:00 23.12.2025
Общественники предложили создать спортивное направление "Лидеров России"
Общественники предложили создать спортивное направление "Лидеров России" - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Общественники предложили создать спортивное направление "Лидеров России"
Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила создать спортивное направление конкурса "Лидеры России". РИА Новости Спорт, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила создать спортивное направление конкурса "Лидеры России".
"Я еще раз хочу акцентировать внимание на важности создания нового трека всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России: Спорт", - сказала Лещинская РИА Новости.
По ее словам, создание конкурса позволит выявлять и поддерживать управленцев, которые сочетают спортивный опыт с компетенциями в госуправлении и проектном менеджменте.
"Впереди - большие задачи, и мы уверены, что вместе с нашими активистами и партнерами сможем все это реализовать", - добавила она.
