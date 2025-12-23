Младший состав донецкого "Шахтера" занял призовое место в турнире в Сербии

ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Младший состав донецкого "Шахтера" занял третье место в Международном кубке Дружбы по мини-футболу в Сербии, рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

"В качестве первого международного опыта игры на футбольном турнире – наши ребята, наши герои за счет своего железного "донбасского" характера и силы духа завоевали третье место в турнире Международного кубка, обыграв в финальной игре сербский клуб "Гуча" со счетом 4:2", - сказал сенатор.