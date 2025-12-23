Рейтинг@Mail.ru
Младший состав донецкого "Шахтера" занял призовое место в турнире в Сербии
14:26 23.12.2025
Младший состав донецкого "Шахтера" занял призовое место в турнире в Сербии
Младший состав донецкого "Шахтера" занял призовое место в турнире в Сербии - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Младший состав донецкого "Шахтера" занял призовое место в турнире в Сербии
Младший состав донецкого "Шахтера" занял третье место в Международном кубке Дружбы по мини-футболу в Сербии, рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
спорт, сербия, донецкая народная республика, александр волошин, шахтер, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия
Футбол, Спорт, Сербия, Донецкая Народная Республика, Александр Волошин, Шахтер, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия
Младший состав донецкого "Шахтера" занял призовое место в турнире в Сербии

Младший состав "Шахтера" занял призовое место в турнире по мини-футболу в Сербии

© Fotolia / kikujungboyИгра в мини-футбол
Игра в мини-футбол - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Fotolia / kikujungboy
Игра в мини-футбол. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Младший состав донецкого "Шахтера" занял третье место в Международном кубке Дружбы по мини-футболу в Сербии, рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"В качестве первого международного опыта игры на футбольном турнире – наши ребята, наши герои за счет своего железного "донбасского" характера и силы духа завоевали третье место в турнире Международного кубка, обыграв в финальной игре сербский клуб "Гуча" со счетом 4:2", - сказал сенатор.
Он добавил, что несмотря на отсутствие игровой практики на международном уровне, у ребят отличный дебют и их ждет большое будущее, в том числе и при поддержке местных и федеральных властей.
Организатором турнира выступили благотворительный фонд "Первоверховных апостолов Петра и Павла" и дирекция Всемирного фестиваля молодёжи при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и министерства иностранных дел Российской Федерации. В состязании приняли участие восемь футбольных команд из Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, России и Австрии.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
