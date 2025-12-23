https://ria.ru/20251223/shakhter-2064092726.html
Младший состав донецкого "Шахтера" занял призовое место в турнире в Сербии
Младший состав донецкого "Шахтера" занял третье место в Международном кубке Дружбы по мини-футболу в Сербии, рассказал РИА Новости сенатор от ДНР Александр... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
спорт, сербия, донецкая народная республика, александр волошин, шахтер, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия
