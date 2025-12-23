Рейтинг@Mail.ru
Дубль Джексона принес Сенегалу победу над Ботсваной на Кубке Африки
Футбол
 
20:04 23.12.2025
Дубль Джексона принес Сенегалу победу над Ботсваной на Кубке Африки
Дубль Джексона принес Сенегалу победу над Ботсваной на Кубке Африки - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Дубль Джексона принес Сенегалу победу над Ботсваной на Кубке Африки
Сборная Сенегала по футболу обыграла команду Ботсваны в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
футбол
сенегал
ботсвана
кубок африканских наций
сенегал, ботсвана, кубок африканских наций
Футбол, Сенегал, Ботсвана, Кубок африканских наций
Дубль Джексона принес Сенегалу победу над Ботсваной на Кубке Африки

Дубль Джексона принес Сенегалу победу над Ботсваной на Кубке африканских наций

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сборная Сенегала по футболу обыграла команду Ботсваны в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Встреча группы D завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился выступающий в "Баварии" на правах аренды нападающий "Челси" Николас Джексон (40-я и 58-я минуты), а также отличился Шериф Ндиайе (90).
Чемпионы турнира 2021 года сенегальцы в следующем туре сыграют с командой ДР Конго, сборная Ботсваны встретится с бенинцами. Оба матча пройдут 27 декабря.
Кубок африканских наций завершится 18 января, действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.
Мостовой предложил вызвать его в сборную на фоне спора о рекорде
Мостовой предложил вызвать его в сборную на фоне спора о рекорде
Футбол Сенегал Ботсвана Кубок африканских наций
 
