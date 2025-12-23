"Ростов" опроверг информацию о возможном снятии с чемпионата России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Информация ряда СМИ о возможном снятии футбольного клуба "Ростов" с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) не соответствует действительности, распродажи игроков не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе клуба.