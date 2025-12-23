Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" опроверг информацию о возможном снятии с чемпионата России - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
22:29 23.12.2025 (обновлено: 23:17 23.12.2025)
"Ростов" опроверг информацию о возможном снятии с чемпионата России
"Ростов" опроверг информацию о возможном снятии с чемпионата России
Информация ряда СМИ о возможном снятии футбольного клуба "Ростов" с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) не соответствует действительности, распродажи... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
спорт, российская премьер-лига (рпл), ростов
Футбол, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ), Ростов
"Ростов" опроверг информацию о возможном снятии с чемпионата России

ФК "Ростов" опроверг информацию о возможном снятии с чемпионата РПЛ

© Изображение из открытых источниковЭмблема "Ростова"
Эмблема Ростова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Изображение из открытых источников
Эмблема "Ростова". Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Информация ряда СМИ о возможном снятии футбольного клуба "Ростов" с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) не соответствует действительности, распродажи игроков не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе клуба.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о том, что "Ростов" может не доиграть чемпионат из-за долгов, сумма которых приближается к 5 миллиардам рублей.
«
"Информация, опубликованная в ряде СМИ и ТГ-каналов о снятии ФК "Ростов" с чемпионата РПЛ, не соответствует действительности. Размеры долгов, о которых указано в публикациях, не соответствуют действительности", - говорится в комментарии клуба.
Отмечается, что распродажа игроков не планируется, сборы команды запланированы и пройдут в штатном режиме.
Матиас Норманн
CAS обязал Норманна выплатить "Ростову" компенсацию
16 декабря, 10:13
 
ФутболСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Ростов
 
Матч-центр
 
