Баранников стал победителем Кубка России по фехтованию
21:02 23.12.2025 (обновлено: 00:21 24.12.2025)
Баранников стал победителем Кубка России по фехтованию
Баранников стал победителем Кубка России по фехтованию
2025
Баранников стал победителем Кубка России по фехтованию

Рапирист Баранников стал победителем Кубка России по фехтованию в Смоленске

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рапирист Егор Баранников завоевал золото Кубка России по фехтованию, который проходит в Смоленске.
В финале Баранников одержал победу над Валерием Корниловым со счетом 15:6. Бронзовыми призерами стали Захар Козлов и Григорий Семенюк.
Баранникову 23 года, он является бронзовым призером последнего чемпионата России.
Кубок России в Смоленске завершится 25 декабря.
