Баранников стал победителем Кубка России по фехтованию
Баранников стал победителем Кубка России по фехтованию
Рапирист Егор Баранников завоевал золото Кубка России по фехтованию, который проходит в Смоленске. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Рапирист Баранников стал победителем Кубка России по фехтованию в Смоленске