Минаков рассказал о паузе в карьере после чемпионата мира в Сингапуре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова . Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков рассказал РИА Новости, что брал длительный перерыв от плавания и сменил тренера после чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.

"У меня был достаточно длительный перерыв после чемпионата мира, поэтому для меня Кубок Сальникова был больше как чекап. Я закончил университет и хотел эмоционально и физически отдохнуть после чемпионата мира. Это был очень насыщенный и эмоциональный отрезок, поэтому хотелось немного снять фокус, перезагрузиться и спокойно найти нового тренера, с которым можно было бы продолжить работу", - сказал Минаков.

"Это была последняя возможность нормально отдохнуть. В следующем году у нас уже чемпионат Европы по длинной воде, затем чемпионат мира по короткой воде, потом летом чемпионат мира по длинной воде. А за год до Олимпиады вряд ли появится возможность отдыхать по два-три месяца", - отметил пловец.