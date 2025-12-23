Рейтинг@Mail.ru
Минаков рассказал о паузе в карьере после чемпионата мира в Сингапуре
16:28 23.12.2025 (обновлено: 16:31 23.12.2025)
Минаков рассказал о паузе в карьере после чемпионата мира в Сингапуре
Минаков рассказал о паузе в карьере после чемпионата мира в Сингапуре
Минаков рассказал о паузе в карьере после чемпионата мира в Сингапуре
Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков рассказал РИА Новости, что брал длительный перерыв от плавания и сменил тренера после чемпионата мира по водным видам... РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Минаков рассказал о паузе в карьере после чемпионата мира в Сингапуре

Пловец Минаков после ЧМ в Сингапуре взял длительный перерыв и сменил тренера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков рассказал РИА Новости, что брал длительный перерыв от плавания и сменил тренера после чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Ранее Минаков рассказал РИА Новости, что чемпионат мира в Сингапуре прошел для него эмоционально тяжело из-за отсутствия побед в первые дни.
"У меня был достаточно длительный перерыв после чемпионата мира, поэтому для меня Кубок Сальникова был больше как чекап. Я закончил университет и хотел эмоционально и физически отдохнуть после чемпионата мира. Это был очень насыщенный и эмоциональный отрезок, поэтому хотелось немного снять фокус, перезагрузиться и спокойно найти нового тренера, с которым можно было бы продолжить работу", - сказал Минаков.
"Это была последняя возможность нормально отдохнуть. В следующем году у нас уже чемпионат Европы по длинной воде, затем чемпионат мира по короткой воде, потом летом чемпионат мира по длинной воде. А за год до Олимпиады вряд ли появится возможность отдыхать по два-три месяца", - отметил пловец.
По его словам, он занимался теннисом и другими видами спорта, чтобы сменить обстановку.
"Я плавал в студенческой команде. После окончания университета я перестал выступать за NCAA, и сейчас уже тренируюсь вне этой системы. Сейчас я в России, тренируюсь в составе национальной сборной. В основном езжу по сборам, все идет по плану", - сказал Минаков.
